استمرار توزيع السلل الغذائية للأسر الأكثر احتياجا بريف طرطوس

طرطوس-سانا

بتوجيه ومتابعة من محافظ طرطوس السيد أحمد الشامي تابعت الفرق الميدانية من محافظة طرطوس ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومنظمة التنمية السورية توزيع السلل الغذائية للأسر الأكثر احتياجاً في مناطق الدريكيش وصافيتا والشيخ بدر وأريافها.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظة طرطوس أن التوزيع يتم وفق القوائم المعدة من قبل رؤساء الوحدات ولجان الأحياء في هذه المناطق.

وتستمر محافظة طرطوس بالتعاون مع الجهات المعنية بالعمل على تقديم الدعم اللازم للفئات المستحقة وفق معايير محددة ومنصفة.

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