المعهد التقني للصناعات النسيجية يرفد الشركات والمعامل بكوادر مدربة ‏لتحسين الكفاءة والإنتاجية  ‏

دمشق-سانا‏

يسهم المعهد التقني للصناعات النسيجية بدمشق، في تحسين كفاءة وإنتاجية ‏الشركات والمعامل الإنتاجية، بفضل المعلومات والمهارات التي يقدمها ‏لطلابه خلال دراستهم وتدريبهم على تقنيات صناعية متقدمة، ما يساهم في ‏سد احتياجات قطاع الصناعات النسيجية من الأيدي العاملة وتطوير قدراتها ‏الإنتاجية.‏

وأوضحت مديرة المعهد التقني للصناعات النسيجية بدمشق المهندسة ردينة الحنون ‏ في تصريح لسانا، أن المعهد يقبل الطلاب ممن يحملون الشهادة ‏الثانوية العامة أو المهنية، ويتضمن أربعة أقسام وهي الغزل والنسيج ‏والألبسة الجاهزة وكيمياء النسيج، يدرس الطالب خلالها لمدة سنتين، يحصل ‏في نهايتها على شهادة دبلوم تقاني بالصناعات النسيجية.‏

ولفتت المهندسة الحنون إلى أن المعهد يدرس في قسم الغزل كل ما يتعلق ‏بصناعة الغزل، من حيث المواصفات الفنية والميكانيكية للآلات وصيانتها، ‏والمواد الأولية وتكنولوجيا الغزل والحسابات العملية للنمر والإنتاج ومخطط ‏الغزل ومراقبة الجودة للمنتج، فيما يختص قسم الصناعات النسيجية بتدريس ‏التراكيب النسيجية ومراقبة الجودة للمنتج والمواصفات الفنية والميكانيكية ‏للآلات.‏

ويمتلك الطالب في قسم الألبسة الجاهزة وفق المهندسة الحنون، مهارات كيفية ‏تصميم وتفصيل الألبسة يدوياً أو إلكترونياً والقص والخياطة، بينما يدرس في ‏قسم كيمياء النسيج كل ما يتعلق بعمليات تحضير المواد الأولية سواء كانت ‏شعيرات أو خيوط أو أقمشة لعمليات الصباغة أو الطباعة، إضافة إلى تعلم ‏مزج الألوان، لافتة إلى أنه في نهاية السنة الثانية يقدم الطالب مشروع ‏تخرج تحت إشراف أساتذة مختصين.‏

وحول الصعوبات التي تواجه المعهد لفتت المهندسة الحنون، إلى أن هناك ‏نقصاً كبيراً في الكادر التدريسي، حيث يصل عدد المدرسين إلى ثمانية، ‏موزعين بين الفئة الأولى والثانية، الأمر الذي يضطر إدارة المعهد إلى ‏الاستعانة بمدرسين من خارج الملاك، مطالبة بتزويد المعهد بالآلات ‏والتجهيزات الحديثة، ولاسيما أن الموجودة حالياً قديمة جداً ومعظمها معطلة، ‏ولا تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات ‏النسيجية.‏

وحول إمكانية مواصلة الطلاب لتحصيلهم العلمي، أوضحت مديرة المعهد ‏التقني للصناعات النسيجية، أن الطلاب الأوائل يتم قبولهم في الكليات ‏المقابلة، حيث يحق لطلاب قسم الغزل والنسيج مواصلة تعليمهم في جامعات ‏دمشق اختصاص قسم ميكانيك الصناعات النسيجية وتقنياتها، وحلب قسم ‏هندسة الغزل والنسيج، وحمص قسم هندسة الغزل والنسيج، بينما لا يوجد ‏مقابل لاختصاص الألبسة الجاهزة حتى الآن، لافتة إلى ضرورة توجيه ‏خريجي اختصاص كيمياء النسيج نحو الكليات المتخصصة بدراسة هندسة ‏الغزل والنسيج، عوضاً عن دراسة اختصاص الهندسة الكيميائية.‏

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