المعهد التقني للصناعات النسيجية يرفد الشركات والمعامل بكوادر مدربة ‏لتحسين الكفاءة والإنتاجية  ‏

دمشق-سانا
يسهم المعهد التقني للصناعات النسيجية بدمشق، في تحسين كفاءة وإنتاجية الشركات والمعامل الإنتاجية، بفضل المعلومات والمهارات التي يقدمها لطلابه خلال دراستهم وتدريبهم على تقنيات صناعية متقدمة، ما يساهم في سد احتياجات قطاع الصناعات النسيجية من الأيدي العاملة وتطوير قدراتها الإنتاجية.
وأوضحت مديرة المعهد التقني للصناعات النسيجية بدمشق المهندسة ردينة الحنون في تصريح لسانا، أن المعهد يقبل الطلاب ممن يحملون الشهادة الثانوية العامة أو المهنية، ويتضمن أربعة أقسام وهي الغزل والنسيج والألبسة الجاهزة وكيمياء النسيج، يدرس الطالب خلالها لمدة سنتين، يحصل في نهايتها على شهادة دبلوم تقاني بالصناعات النسيجية.
ولفتت المهندسة الحنون إلى أن المعهد يدرس في قسم الغزل كل ما يتعلق بصناعة الغزل، من حيث المواصفات الفنية والميكانيكية للآلات وصيانتها، والمواد الأولية وتكنولوجيا الغزل والحسابات العملية للنمر والإنتاج ومخطط الغزل ومراقبة الجودة للمنتج، فيما يختص قسم الصناعات النسيجية بتدريس التراكيب النسيجية ومراقبة الجودة للمنتج والمواصفات الفنية والميكانيكية للآلات.
ويمتلك الطالب في قسم الألبسة الجاهزة وفق المهندسة الحنون، مهارات كيفية تصميم وتفصيل الألبسة يدوياً أو إلكترونياً والقص والخياطة، بينما يدرس في قسم كيمياء النسيج كل ما يتعلق بعمليات تحضير المواد الأولية سواء كانت شعيرات أو خيوط أو أقمشة لعمليات الصباغة أو الطباعة، إضافة إلى تعلم مزج الألوان، لافتة إلى أنه في نهاية السنة الثانية يقدم الطالب مشروع تخرج تحت إشراف أساتذة مختصين.
وحول الصعوبات التي تواجه المعهد لفتت المهندسة الحنون، إلى أن هناك نقصاً كبيراً في الكادر التدريسي، حيث يصل عدد المدرسين إلى ثمانية، موزعين بين الفئة الأولى والثانية، الأمر الذي يضطر إدارة المعهد إلى الاستعانة بمدرسين من خارج الملاك، مطالبة بتزويد المعهد بالآلات والتجهيزات الحديثة، ولاسيما أن الموجودة حالياً قديمة جداً ومعظمها معطلة، ولا تتناسب مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في مجال الصناعات النسيجية.
وحول إمكانية مواصلة الطلاب لتحصيلهم العلمي، أوضحت مديرة المعهد التقني للصناعات النسيجية، أن الطلاب الأوائل يتم قبولهم في الكليات المقابلة، حيث يحق لطلاب قسم الغزل والنسيج مواصلة تعليمهم في جامعات دمشق اختصاص قسم ميكانيك الصناعات النسيجية وتقنياتها، وحلب قسم هندسة الغزل والنسيج، وحمص قسم هندسة الغزل والنسيج، بينما لا يوجد مقابل لاختصاص الألبسة الجاهزة حتى الآن، لافتة إلى ضرورة توجيه خريجي اختصاص كيمياء النسيج نحو الكليات المتخصصة بدراسة هندسة الغزل والنسيج، عوضاً عن دراسة اختصاص الهندسة الكيميائية.
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