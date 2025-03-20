جامعة دمشق تحدد مواعيد الاختبارات المعيارية لمفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص

دمشق-سانا

أعلنت جامعة دمشق عن مواعيد الاختبارات المعيارية للطلاب المتقدمين لمفاضلة الدراسات العليا لدرجة الماجستير الأكاديمي، ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص عام وموازي، للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضحت الجامعة في إعلانها الذي تلقت سانا نسخة منه أنه تم تحديد موعد اختبارات كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الـ 25 من آذار الجاري للماجستير الأكاديمي، والـ 26 لماجستير التأهيل والتخصص، وكلية التربية في الـ 23 من الشهر الجاري تأهيل وتخصص، وكليتي العلوم الصحية والهندسة المعمارية في الـ 27 من الشهر الجاري تأهيل واختصاص.

كما تم تحديد موعد اختبارات المعهد العالي للغات في الـ 25 من الشهر الجاري تأهيل وتخصص، والـ 24 منه أكاديمي، والمعهد العالي للتخطيط الإقليمي في الـ 24 من الشهر الجاري تأهيل وتخصص، والمعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية في الـ 26 والـ 27 من الشهر الجاري تأهيل وتخصص، والمعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية في الـ 23 والـ 24 من الشهر الجاري تأهيل وتخصص.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في الثالث عشر من الشهر الجاري عن مفاضلة الدراسات العليا لدرجة الماجستير الأكاديمي ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص عام وموازي للعام الدراسي 2024-2025 في الكليات والمعاهد العليا في الجامعات ‏الحكومية والمعهد العالي للدراسات والبحوث السكانية، عدا كليات الطب ‏البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة المعمارية والهندسة المعلوماتية والتمريض.

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