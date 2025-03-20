سانا تستطلع آراء أهالي دمشق حول أولويات المرحلة الراهنة من أجل سوريا المستقبل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أرمينيا تفتح حدودها مع تركيا لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
2025-03-20
مجلس الأمن القومي التركي: سنواصل دعم جهود الإدارة الجديدة في سوريا لضمان السلام والاستقرار
2025-03-20
الرئيس الشرع يستقبل وفداً من جمهورية ألمانيا الاتحادية
2025-03-20
بعد 13 عاماً.. ألمانيا تفتح سفارتها مجدداً في سوريا
2025-03-20
مصر: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية
2025-03-19
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها
2025-03-19
الكويت تدين الاعتداءات التي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات عنها
2025-03-19
محليات
محافظ حلب يبحث مع المبعوث الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي
2025-03-20
إطلاق أول نظام محلي لتنقية مياه الشرب بتقنية متطورة في اعزاز شمال حلب
2025-03-20
تزامناً مع عودته للعمل.. أجنحة الشام للطيران تسير أولى رحلاتها إلى مطار حلب الدولي
2025-03-20
مجلس الوزراء: عطلة عيد الفطر من 30 آذار الجاري وحتى 3 نيسان القادم
2025-03-20
تكريم 105 أمهات عاملات في السويداء تقديراً لجهودهن
2025-03-20
معاون وزير الداخلية يجري جولة ميدانية على دوريات شرطة المرور في دمشق
2025-03-20
وفاة ثلاثة أشخاص جراء حادثين في ريف حلب وطرطوس
2025-03-20
رياضة
فرع الاتحاد الرياضي بحمص.. جهود كبيرة للإقلاع بالنشاط الرياضي بالمحافظة
2025-03-20
منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يبلغ نصف نهائي بطولة غرب آسيا
2025-03-19
تونس تتجاوز ليبيريا في تصفيات كأس العالم
2025-03-19
نيوكاسل يونايتد يحرز لقب كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
أرسنال يفوز على تشيلسي ويعزز مركزه الثاني في الدوري الإنكليزي
2025-03-16
نهائي مرتقب بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
قمّة مليئة بالإثارة والتشويق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة
2025-03-16
اقتصاد
المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة
2025-03-19
وزير الصناعة يناقش مع مصنّعي السيراميك والأدوات الصحية معوقات العمل
2025-03-19
قرطاسية ومستلزمات مدرسية… بأسعار مخفضة ضمن معرض التسوق الرمضاني بالسويداء
2025-03-19
وزير النفط يناقش آلية الاستلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق سوريا
2025-03-18
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
2025-03-18
نسبة زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية بحمص 100 بالمئة
2025-03-18
وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
2025-03-16
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
مجلس الوزراء: عطلة عيد الفطر من 30 آذار الجاري وحتى 3 نيسان القادم
منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يبلغ نصف نهائي بطولة غرب آسيا
الرئيس الشرع يلتقي عبد الرحمن مصطفى
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها
لجنة التحقيق الدولية المستقلّة: ندعو إلى إنهاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا
الأردن: الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدّولي
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا
السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
القادري: سنعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي
سانا تستطلع آراء أهالي دمشق حول أولويات المرحلة الراهنة من أجل سوريا المستقبل
2025-03-20
أولويات المرحلة الراهنة
سوريا المستقبل
2025-03-20
Hassan Nasr
سابق
مع زيادة ساعات التغذية.. كيف ينظر أهالي دمشق إلى التغير في واقع الكهرباء؟
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جامعة دمشق تحدد مواعيد الاختبارات المعيارية لمفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص
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