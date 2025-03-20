محافظ حلب يبحث مع المبعوث الفرنسي تعزيز التعاون الثنائي

حلب-سانا

بحث محافظ حلب المهندس عزام الغريب اليوم مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى سوريا جان فرانسوا غيوم، سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات إعادة الإعمار، وتطوير البنية التحتية، والدعم الإنساني.

وخلال اللقاء، تم استعراض آخر التطورات في محافظة حلب، مع التركيز على آليات تعزيز الدعم الفرنسي للمشاريع التنموية في المدينة بما يساهم في استقرار الأوضاع.

كما تم التطرق إلى موضوع استئناف عمل القنصلية الفرنسية في حلب بعد اكتمال أعمال الترميم الجارية، وذلك بعد إغلاقها في عام 2012 نتيجة الأوضاع الأمنية آنذاك.

وأكّد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات الثنائية في المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح الشعبين السوري والفرنسي.

حضر اللقاء مسؤول الشؤون السياسية سعد نعسان، ورئيس مجلس المدينة محمد علي عزيز.

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