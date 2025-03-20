إطلاق أول نظام محلي لتنقية مياه الشرب بتقنية متطورة في اعزاز شمال حلب

حلب-سانا

في خطوة مهمة لتحسين جودة المياه في ريف حلب الشمالي، تم إطلاق أول نظام متكامل محلي الصنع لتنقية مياه الشرب في منطقة اعزاز، وذلك بالتعاون بين محافظة حلب، ومنظمة “فيلد ريدي الشرق الأوسط”، ومديرية مياه حلب، وشركة “بوابة الهندسة”.

ويهدف المشروع إلى توفير مياه شرب آمنة ونقية للسكان، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية وتحقيق الاستدامة البيئية في المنطقة التي تعاني نقص الموارد المائية.

وأكد محافظ حلب عزام الغريب في تصريح له أن هذه المبادرة تأتي في إطار خطة استراتيجية شاملة لإعادة إعمار المناطق المتضررة وتحسين الخدمات الأساسية، مع التركيز على ضمان استمرارية توفير المياه على المدى الطويل.

ولاقى المشروع ترحيبًا كبيرًا من سكان المنطقة الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لتحسين ظروفهم المعيشية. ويُعد هذا الإنجاز مثالًا على التزام الجهات المعنية بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة عبر مشاريع تنموية مستدامة.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen