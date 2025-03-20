معلمات في قلب المعاناة: قصصٌ من فصول التعليم في ظل الثورة السورية

دمشق-سانا

طوال سنوات الثورة السورية حملت معلمات سوريا على عاتقهن مهمة ليست سهلة: تعليم الأطفال الذين هجرهم النظام البائد من مناطقهم ودمر مدارسهم، وفي ذاكرة كل معلمة سورية تفاصيل مؤلمة عن الواقع الذي عاشه طلابهم، حيث لم تكن المعاناة تقتصر على الدمار واللجوء، بل امتدت إلى أساسيات الحياة والتعليم.

المعلمة شذى عبود: “كان لدينا طلابٌ لا يملكون سوى قلمٍ واحدٍ يتناوبون عليه مع إخوتهم في الصفوف المجاورة، وآخرون لم تكن وجبتهم المدرسية سوى خبزٍ جاف يلفّونه على عجل، وكأنه ترفٌ لا يمكن التفريط به”.

أما شيم عبود فتتذكر بألم إحدى الطالبات اللواتي درّستهن، قائلةً: “كانت تبكي بصمتٍ كل يوم، وحين سألتها ذات مرة عن سبب حزنها، أخبرتني أن والدتها أصيبت بالعمى، جراء قصف قوات النظام البائد الذي استهدف حيّها في حلب، ولم يكن لديها حتى صورة تحتفظ بها لوالدتها قبل فقدان بصرها”.

من جانبها، تستعيد المعلمة المتقاعدة سلمى عمران بعضاً من التجارب التي عاشتها مع هؤلاء الأطفال، مؤكدةً أن التعليم في زمن الحرب لم يكن مجرد دروسٍ وكتب، بل كان محاولةً لبث الأمل في نفوس صغيرة أنهكتها الخسارات المتتالية.

وتعبّر المعلمات عن فرحتهن بسقوط النظام الاستبدادي، معتبراتٍ أن ذلك الخطوة الأولى نحو بناء مستقبلٍ أكثر إشراقاً لأطفال البلاد، تقول شيم عبود: “حلمنا أن نرى طلابنا يكبرون في بلدٍ خالٍ من الخوف والدمار، واليوم نرى بارقة أملٍ في الأفق”.

بينما تستمر جهود إعادة الإعمار، يأمل المعلمون في أن يكون المستقبل أكثر رحمةً لأطفال سوريا، وألّا يضطر أي طفلٍ بعد اليوم إلى مشاركة قلمه مع أخيه، أو الاكتفاء بكسرة خبزٍ كوجبةٍ مدرسية.

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