القائم بأعمال وزارة الصحة يتفقد العمل في بنك الدم ومركز جامعة ‏دمشق لنقل الدم

دمشق-سانا
أجرى القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم جولة تفقدية على بنك الدم بدمشق ومركز جامعة دمشق لنقل الدم، للاطلاع على واقع سير العمل فيهما، ولوضع إستراتيجية جديدة لبنوك الدم في سوريا حسب التوزع السكاني.
واطلع الدكتور الشرع خلال الجولة على عمل أقسام التبرع والمخابر والمخازن والحجر ومخابر “الهيماتوكربت” المتخصصة بفحوص تقييم نسبة خلايا الدم الحمراء في الدم، كما اطلع على مخبر المناعات الدموية ومخبر الفحوص المصلية والفصل.
واستمع الدكتور الشرع إلى مطالب الكوادر الطبية والإدارية والفنية، مؤكداً سعي الوزارة إلى العمل على تطوير مراكز نقل الدم ودعمها بالكميات الكافية، لتلبية احتياجات المرضى من الدم، ولا سيما مرضى التلاسيميا وسرطان الدم.
وأوضح الدكتور الشرع أن الجولة تأتي في إطار المراقبة المستمرة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والتحقق من مستوى جاهزية بنك الدم لتلبية احتياجات مختلف الأقسام بالمشافي، بما فيها العمليات الجراحية الطارئة والعلاجية، مشدداً على ضرورة متابعة الإجراءات المتبعة لضمان جودة وسلامة الدم المتبرع به، والتأكد من توافر الاحتياجات اللازمة لدعم العمليات الطبية في المستشفيات.
مدير بنك الدم بدمشق الدكتور محمد علي آلوسي أكد أهمية الجولة للاطلاع على عمل البنك، وطرح مقترحات لتطوير العمل، بما يسهم في تأمين دم آمن وسليم يلبي احتياجات المرضى في المشافي والاحتياجات الطارئة من زمر الدم المختلفة.
رافق القائم بأعمال الوزارة في جولته، معاونه الدكتور حسين الخطيب، ومدير صحة دمشق الدكتور أكرم معتوق، ومدير بنوك الدم في وزارة الصحة مصطفى الجازي، ومدير مديرية الرقابة الدوائية والشؤون الصيدلانية الدكتور إبراهيم الحساني، ومعاون مدير الإمداد يامن معلم.
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