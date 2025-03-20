القائم بأعمال وزارة الصحة يتفقد العمل في بنك الدم ومركز جامعة ‏دمشق لنقل الدم

دمشق-سانا

أجرى القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع اليوم جولة تفقدية ‏على بنك الدم بدمشق ومركز جامعة دمشق لنقل الدم، للاطلاع على واقع سير ‏العمل فيهما، ولوضع إستراتيجية جديدة لبنوك الدم في سوريا حسب التوزع ‏السكاني.

‏واطلع الدكتور الشرع خلال الجولة على عمل أقسام التبرع والمخابر والمخازن والحجر ومخابر “‏الهيماتوكربت” المتخصصة بفحوص تقييم نسبة خلايا الدم الحمراء في الدم، كما اطلع على مخبر المناعات الدموية و‏مخبر الفحوص المصلية والفصل.‏

واستمع الدكتور الشرع إلى مطالب الكوادر الطبية والإدارية و‏الفنية، مؤكداً سعي الوزارة إلى العمل على تطوير مراكز نقل الدم ودعمها ‏بالكميات الكافية، لتلبية ‏احتياجات المرضى من الدم، ولا سيما مرضى ‏التلاسيميا وسرطان الدم. ‏

وأوضح الدكتور الشرع أن الجولة تأتي في إطار المراقبة المستمرة للخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والتحقق من مستوى جاهزية بنك الدم لتلبية ‏احتياجات مختلف الأقسام بالمشافي، بما فيها العمليات الجراحية الطارئة ‏والعلاجية، مشدداً على ضرورة متابعة الإجراءات المتبعة لضمان جودة ‏وسلامة الدم المتبرع به، والتأكد من توافر الاحتياجات اللازمة لدعم العمليات ‏الطبية في المستشفيات. ‏

مدير بنك الدم بدمشق الدكتور محمد علي آلوسي أكد أهمية الجولة للاطلاع ‏على عمل البنك، وطرح مقترحات لتطوير العمل، ‏بما يسهم في تأمين دم آمن وسليم يلبي ‏احتياجات المرضى في المشافي والاحتياجات الطارئة من زمر الدم المختلفة. ‏

رافق القائم بأعمال الوزارة في جولته، معاونه الدكتور حسين الخطيب، ومدير ‏صحة دمشق الدكتور أكرم معتوق، ومدير بنوك الدم في وزارة الصحة ‏مصطفى الجازي، ومدير مديرية الرقابة الدوائية والشؤون الصيدلانية الدكتور ‏إبراهيم الحساني، ومعاون مدير الإمداد يامن معلم.‏

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