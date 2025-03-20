في شهر الرحمة نعيد ترميم دعائم التكافل الاجتماعي وتحصينها

دمشق-سانا

المواساة، المحبة، التسامح، أعمال الخير ومساعدة الفقراء، زيارة المرضى ‏ودعمهم، صلة الرحم، الإحسان للجار والعيش المشترك الأخوي، دعائم ‏اجتماعية تضعفها ظروف الحياة الصعبة، فيأتي شهر رمضان وينعشها لتعود إلى المجتمع قيم التعاون و‏التراحم بما فيه خير العباد والبلاد.‏

‏”شهر رمضان، مكرمة من الله، وفرصة كبيرة لتصويب سلوكياتنا”، هذا ما ‏قاله إمام ومؤذن جامع مسجد الرازي بالبرامكة وسام الصعيدي، الذي أكد ‏لمراسلة سانا، أن الصيام، وفضائل هذا الشهر المبارك، تزيدنا تقرباً من الله، ‏وتذكرنا بأخطائنا وواجباتنا تجاه الخالق والخلق، هو شهر العبادة، وتصحيح ‏تلك الأخطاء، وتعزيز التكافل الاجتماعي والإخاء بين جميع الناس.‏

الإمام الصعيدي، أشار إلى أن شهر رمضان يذكرنا بضرورة الالتزام ‏بالقوانين، واحترام الرأي الآخر، وعدم تعميم الأخطاء ‏الفردية، والعمل على رص الصفوف، بما يزيد من قوة البلد، ويعزز مناعته ‏في مواجهة أعدائه. ‏

ومن كنيسة مارل سركيس، شدد الأب سركيس كراجيان للأرمن الأرثوذكس، ‏على أن الدين عبادة ومحبة وإخاء وعيش مشترك، وقال: “علينا أن نتكاتف ‏معاً وأن نكون صفاً واحداً، مسيحيين ومسلمين في هذه الأوقات الصعبة لبناء ‏سوريا الجديدة ومواجهة من يحاولون بث الفتنة، فسوريا ‏بلد الحضارة والتآخي والوطن الكبير الذي يتسع للجميع”.

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طالبة الصيدلة كارول مهنا، رأت أن هذا الشهر يعلمنا، أن قوة الأمة الحقيقية ‏تكمن في تماسك أفرادها، ومطلوب منا نشر الوعي والتسامح بيننا، والتصدي ‏لجميع محاولات زرع الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن، حتى نستطيع بناء ‏سوريا الجديدة التي تضم كل أطيافها.‏

بلال عوض، صاحب معجنات الأمين في سوق مدحت باشا، اعتبر أن شهر ‏رمضان، رحلة روحية تذكرنا بأهمية مساعدة الفقراء والمحتاجين وخاصة ‏اليتامى، ويشجعنا على المشاركة بأعمال الخير، فيما أشار محمد هشام الحلبي ‏صاحب محل شرقيات، إلى أن رمضان يعلمنا العطاء، والإحساس بالآخرين، ‏وفرصة لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتجسيد تعاليم الإسلام السمح الحقيقي ‏الذي نفخر به.‏

مع آذان الله أكبر، تجتمع العائلة والأهل والجيران حول موائد مليئة بالخير، ‏بهذه العبارة بدأت العاملة هناء طالب حديثها، مشيرة إلى أن المحبة والتسامح والتراحم هي ‏السبيل الوحيد لتجاوز أي ظروف صعبة، وعودة الدفء للأسرة السورية.

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أحمد رزوق صاحب محل ألبسة، رأى أن مفهوم التكافل يظهر بوضوح من ‏خلال العبادات الحقيقية العملية، التي تشمل زكاة الفطر والصدقات وإفطار ‏صائم، مبيناً أن هذه الأعمال ليست مجرد شعائر، بل جوهر الدين الإسلامي ‏الذي يؤكد ضرورة أن يكون أبناء المجتمع يداً واحدة، كما أن غاية الصيام ‏ليس الجوع والعطش، وإنما الشعور بالفقراء الذين يعيشون هذه الحالة بشكل ‏دائم.‏

الجميع يتفقون على أهمية أن تبقى وتيرة التكافل الاجتماعي عالية، طيلة أشهر السنة مثلما هي في رمضان، حتى يتمكن السوريون من النهوض ببلدهم من جديد وإعادة إعماره في جميع المجالات.

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