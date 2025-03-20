تكريم 105 أمهات عاملات في السويداء تقديراً لجهودهن

السويداء-سانا

كرمت مؤسسة مرساة الخيرية التعليمية الصحية التنموية في السويداء اليوم بإشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل 105 أمهات عاملات في المشفى الوطني، ومديرية الصحة، ودار الرعاية الاجتماعية بيت اليتيم.

وتضمن التكريم الذي استضافه مقر المؤسسة بمناسبة عيد الأم، تقديم هدايا وتوزيع مبالغ مادية على المكرمات، كما تخلله تقديم قصائد من وحي المناسبة ألقاها الشاعر باسم عمرو.

وذكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة أيمن بركة في تصريح لمراسل سانا أن التكريم يأتي تقديراً لجهود الأمهات العاملات في مواقع حيوية ومهمة، وتأكيداً على المحبة بين أفراد المجتمع.

وأعربت المكرمات عن شكرهن وتقديرهن للقائمين بمبادرة التكريم التي تعكس مكانة الأم ومعاني الوفاء والمحبة.

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