صديقتان تتشاركان العمل بمشروع متناهي الصغر بالسويداء

السويداء-سانا

جعلت الصديقتان الشابتان رؤى كشور وماريان غانم من شغفهما بالعمل اليدوي نقطة تحول في حياتهما، حيث تشاركتا تأسيس مشروع متناهي الصغر لتصميم وتصنيع هدايا وإكسسوارات لمختلف المناسبات.

وأوضحت رؤى طالبة الهندسة المعلوماتية في حديث لـ سانا الشبابية أن الانطلاقة كانت من هواية تصنيع إكسسوارات بشكل بسيط، ثم تطورت إلى رسم لوحات صغيرة إلى أن توسعت تدريجياً بعد انضمام ماريان لها، وأصبحتا تنفذان وتصممان هدايا متنوعة تلبي مختلف الأذواق.

ووفقاً للشابة ماريان الطالبة في كلية العلوم فإنها تقبلت فكرة العمل برفقة صديقتها، بحيث جمعهما العمل كما جمعتهما الصداقة، ونجحتا بتبادل الخبرات والأفكار، وتنفيذ الأعمال بكل شغف ضمن أجواء من المحبة تسود مشروعهما.

الصديقتان رؤى وماريان ذكرتا أنهما تسوقان ما تنتجاه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى البيع بشكل مباشر للمعارف والأصدقاء، مع التوجه للمعارض، حيث تشتركان حالياً في أول معرض لهما مع مركز الغصن العتيق للأعمال اليدوية بمدينة السويداء، في محاولة منهما لاكتساب مزيد من الخبرات، والتعريف بمشروعهما.

ارتياح تبديه الشابتان لمشروعهما رغم قصر عمره لأنه يظهر قدراتهما الإبداعية ومهاراتهما اليدوية، حيث يتطلب العمل الهدوء والذوق والحس الفني العالي، كما تعملان على تذليل الصعوبات المتعلقة بغلاء أسعار المواد الأولية، وعدم توافر بعضها، معربتين عن أملهما بالتوسع في المشروع خلال الفترة القادمة، والتفرد بتقديم أعمال مميزة فيه، ومحاولة تصدير أعمالهما إلى خارج سوريا.

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