وفاة ثلاثة أشخاص جراء حادثين في ريف حلب وطرطوس ‏

حلب-طرطوس-سانا
توفي رجل وامرأة إثر حادث سير بالقرب من قرية تل حدية بريف حلب الجنوبي، فيما توفي شخص آخر نتيجة انهيار مكب نفايات في ريف طرطوس مساء أمس.
وذكر الدفاع المدني السوري في قناته على تلغرام أن فرقه انتشلت جثمان الرجل والمرأة، ونقلتهما إلى مشفى في حلب، وعملت على تأمين المكان أمام حركة السير.
كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ، وبعد عمل استمر أكثر من 9 ساعات من انتشال جثمان الشاب الذي انهار عليه مكب النفايات، وتم نقله إلى الطبابة الشرعية في طرطوس.
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