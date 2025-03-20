وفاة ثلاثة أشخاص جراء حادثين في ريف حلب وطرطوس ‏

حلب-طرطوس-سانا ‏

توفي رجل وامرأة إثر حادث سير بالقرب من قرية تل حدية بريف حلب ‏الجنوبي، فيما توفي شخص آخر نتيجة انهيار مكب نفايات في ريف طرطوس ‏مساء أمس. ‏

وذكر الدفاع المدني السوري في قناته على تلغرام أن فرقه انتشلت ‏جثمان الرجل والمرأة، ونقلتهما إلى مشفى في حلب، وعملت على تأمين المكان ‏أمام حركة السير.‏

كما تمكنت فرق البحث والإنقاذ، وبعد عمل استمر أكثر من 9 ساعات من ‏انتشال جثمان الشاب الذي انهار عليه مكب النفايات، وتم نقله إلى الطبابة ‏الشرعية في طرطوس.‏

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