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بمناسبة عيد المعلم.. الجامعة الافتراضية السورية تؤجل امتحانات يوم غدٍ ‏إلى مواعيد تحدد لاحقاً

2025-03-19

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم تأجيل الامتحانات المقررة يوم غدٍ ‏الخميس ضمن مراكزها الداخلية والخارجية ‏إلى مواعيد تحدّد لاحقاً، وذلك ‏بمناسبة عيد المعلم.‏

وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق اليوم تأجيل امتحانات باقي البرامج في ‏مركز اللاذقية، عدا برامج الحقوق والتربية والإعلام والماجستير لفصل ربيع ‌‏2024 (‏S24‏)، حتى الخامس من شهر نيسان القادم.‌‏

والجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة أُسست عام 2002، وتضم ‏اختصاصات عدة كالهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات والاتصالات ‏والحقوق والاقتصاد.‏

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