بمناسبة عيد المعلم.. الجامعة الافتراضية السورية تؤجل امتحانات يوم غدٍ ‏إلى مواعيد تحدد لاحقاً

دمشق-سانا
أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم تأجيل الامتحانات المقررة يوم غدٍ الخميس ضمن مراكزها الداخلية والخارجية إلى مواعيد تحدّد لاحقاً، وذلك بمناسبة عيد المعلم.
وكانت الجامعة أعلنت في وقت سابق اليوم تأجيل امتحانات باقي البرامج في مركز اللاذقية، عدا برامج الحقوق والتربية والإعلام والماجستير لفصل ربيع 2024 (S24)، حتى الخامس من شهر نيسان القادم.
والجامعة الافتراضية جامعة حكومية معتمدة أُسست عام 2002، وتضم اختصاصات عدة كالهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات والاتصالات والحقوق والاقتصاد.
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