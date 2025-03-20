محافظ اللاذقية يبحث مع أهالي حيي سقوبين وسنجوان سبل تحسين الواقع ‏الخدمي وتطوير المنطقة ‏بشكل عام ‏

اللاذقية-سانا
ناقش محافظ اللاذقية محمد عثمان خلال لقائه أهالي حيي سقوبين وسنجوان شمال اللاذقية اليوم؛ الواقع الخدمي والمشاريع المستقبلية التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتطوير المنطقة بشكل عام.
وأكد عثمان أهمية تقديم الدعم اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشدداً على أن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز استقرار المنطقة، وتوفير الأمن للمواطنين.
كما أشار عثمان إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لضمان حماية السكان، وتوفير بيئة آمنة تسهم في ازدهار المنطقة، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في جميع المناطق، وأن الجهود مستمرة لتعزيز الاستقرار والتنمية في جميع أنحاء اللاذقية.
حضر اللقاء المقدم مصطفى صبوح قائد الشرطة بمحافظة اللاذقية، والسيد علي عاصي مسؤول الوحدات الإدارية لحيي سقوبين وسنجوان.