محافظ اللاذقية يبحث مع أهالي حيي سقوبين وسنجوان سبل تحسين الواقع ‏الخدمي وتطوير المنطقة ‏بشكل عام ‏

اللاذقية-سانا ‏

ناقش محافظ اللاذقية محمد عثمان خلال لقائه أهالي حيي سقوبين وسنجوان ‏شمال اللاذقية اليوم؛ ‏الواقع الخدمي والمشاريع المستقبلية التي تسهم في تحسين ‏البنية التحتية وتطوير المنطقة ‏بشكل عام.‏

وأكد عثمان أهمية تقديم الدعم اللازم لتحسين الأوضاع المعيشية ‏للمواطنين، ‏والعمل على تلبية احتياجاتهم الأساسية، مشدداً على أن المحافظة تبذل جهوداً ‏كبيرة لتعزيز استقرار ‏المنطقة، وتوفير الأمن للمواطنين.‏

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كما أشار عثمان إلى التنسيق المستمر مع الأجهزة ‏الأمنية لضمان حماية ‏السكان، وتوفير بيئة آمنة تسهم في ازدهار المنطقة، مؤكداً أن الحكومة ‏ملتزمة بتوفير أفضل الخدمات ‏للمواطنين في جميع المناطق، وأن الجهود ‏مستمرة لتعزيز الاستقرار والتنمية ‏في جميع أنحاء اللاذقية.‏

حضر اللقاء المقدم مصطفى صبوح قائد الشرطة بمحافظة اللاذقية، والسيد ‏علي عاصي مسؤول الوحدات الإدارية لحيي سقوبين وسنجوان.‏