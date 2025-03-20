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بهدف تقييم واقع مضخة المياه .. فريق من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري يزور محطة العرشاني بريف إدلب الغربي.

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الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري يطلعان على واقع مضخة المياه في محطة العرشاني بريف إدلب

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