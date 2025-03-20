بهدف تقييم واقع مضخة المياه .. فريق من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري يزور محطة العرشاني بريف إدلب الغربي.

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مصر: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية
2025-03-19
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها
2025-03-19
الكويت تدين الاعتداءات التي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات عنها
2025-03-19
لجنة التحقيق الدولية المستقلّة: ندعو إلى إنهاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا
2025-03-19
سلطنةُ عُمان تُدين الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا
2025-03-19
الأردن: الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدّولي
2025-03-19
وزير بريطاني: لا نريد أن يعاني الشعب السوري من العقوبات
2025-03-19
محليات
محافظ اللاذقية يبحث مع أهالي حيي سقوبين وسنجوان سبل تحسين الواقع الخدمي وتطوير المنطقة بشكل عام
2025-03-20
بمناسبة عيد المعلم.. الجامعة الافتراضية السورية تؤجل امتحانات يوم غدٍ إلى مواعيد تحدد لاحقاً
2025-03-19
المركزي يوقف الملاحقة القضائية المدنية بحق الأشخاص المرتكبين أفعال الصرافة والحوالات ونقل الأموال عبر الحدود والتعامل بغير الليرة السورية
2025-03-19
حالة الطقس: منخفض جوي شديد البرودة والحرارة أدنى من معدلاتها
2025-03-19
نقابة أطباء حماة.. مأدبة إفطار جماعي لأطباء حملة “رمضان الخير”
2025-03-19
محافظ طرطوس يبحث مع برنامج الغذاء العالمي تعزيز التعاون لدعم الفئات الأشد احتياجاً
2025-03-19
تسجيل نحو 600 طلب في حماة لأداء فريضة الحج
2025-03-19
رياضة
تونس تتجاوز ليبيريا في تصفيات كأس العالم
2025-03-19
نيوكاسل يونايتد يحرز لقب كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
أرسنال يفوز على تشيلسي ويعزز مركزه الثاني في الدوري الإنكليزي
2025-03-16
نهائي مرتقب بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
قمّة مليئة بالإثارة والتشويق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة
2025-03-16
ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-03-15
بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل مع أونيون برلين في الدوري الألماني
2025-03-15
اقتصاد
المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة
2025-03-19
وزير الصناعة يناقش مع مصنّعي السيراميك والأدوات الصحية معوقات العمل
2025-03-19
قرطاسية ومستلزمات مدرسية… بأسعار مخفضة ضمن معرض التسوق الرمضاني بالسويداء
2025-03-19
وزير النفط يناقش آلية الاستلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق سوريا
2025-03-18
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
2025-03-18
نسبة زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية بحمص 100 بالمئة
2025-03-18
وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
2025-03-16
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يلتقي عبد الرحمن مصطفى
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها
لجنة التحقيق الدولية المستقلّة: ندعو إلى إنهاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا
الأردن: الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدّولي
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا
السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
القادري: سنعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي
غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى توسيع الدعم الإنساني لسوريا
وزارة الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون
بهدف تقييم واقع مضخة المياه .. فريق من الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر العربي السوري يزور محطة العرشاني بريف إدلب الغربي.
2025-03-19
الصليب الأحمر الدولي
2025-03-19
Hassan Nasr
سابق
تونس تتجاوز ليبيريا في تصفيات كأس العالم
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جلسة لوجهاء وأعيان ناحيتي الدالية والقطيلبية في جبلة مع اللجنة الأمنية بهدف تسليم السلاح وحصره بيد الدولة
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