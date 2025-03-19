الخطيب: اقتحام مستودعات فرع اتصالات السويداء من قبل عناصر ‏خارجة عن القانون وسرقة محتوياتها بالكامل ‏

السويداء-سانا
كشف المكلف بتسيير أعمال الشركة السورية للاتصالات المهندس جمال الدين الخطيب أن عدداً من الخارجين عن القانون اقتحموا مستودعات فرع اتصالات السويداء بعد خلع الأبواب، وقاموا بتخريب وسرقة محتوياتها بشكل كامل ومتعمد.
وأضاف الخطيب في تصريح لسانا اليوم: إن عمليات السرقات والتخريب تسببت بأضرار بالغة، حيث تتطلب الكثير من الجهود والوقت والتكاليف لإصلاح الأعطال التي نتجت عن هذه الأفعال التخريبية.
وأكد أن محافظة السويداء باتت مهددة بالخروج عن الخدمة نتيجةً لاستمرار هذه الأعمال التخريبية من قبل بعض ضعاف النفوس، لافتاً إلى أن ضعف الموارد وعدم القدرة على تعويض السرقات التي تعرضت لها المنشآت يجعل عمليات الصيانة في الوقت الحالي صعبةً للغاية.
وبين الخطيب أن المتضرر الأول من هذه الأعمال هو المواطن، حيث سيتأثر بتوقف خدمات الاتصالات والإنترنت.
وأشار المكلف بتسيير أعمال السورية للاتصالات إلى أن الجهات المختصة قد بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكداً أهمية تكثيف الجهود للحد من مثل هذه الأفعال التي تضر بالمصلحة العامة، وتؤثر سلباً على تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين التي تعتبر عصباً للحياة في عصرنا الحالي.
لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen