الخطيب: اقتحام مستودعات فرع اتصالات السويداء من قبل عناصر ‏خارجة عن القانون وسرقة محتوياتها بالكامل ‏

السويداء-سانا

كشف المكلف بتسيير أعمال الشركة السورية للاتصالات المهندس ‏جمال ‏الدين الخطيب‏ أن عدداً من الخارجين عن القانون اقتحموا مستودعات ‏فرع اتصالات السويداء بعد خلع الأبواب، وقاموا بتخريب وسرقة محتوياتها ‏بشكل كامل ومتعمد.‏

وأضاف الخطيب في تصريح لسانا اليوم: إن عمليات السرقات والتخريب ‏تسببت بأضرار بالغة، حيث تتطلب الكثير من الجهود والوقت والتكاليف ‏لإصلاح الأعطال التي نتجت عن هذه الأفعال التخريبية. ‏

وأكد أن محافظة السويداء باتت مهددة بالخروج عن الخدمة ‏نتيجةً لاستمرار هذه الأعمال التخريبية من قبل بعض ضعاف النفوس، لافتاً ‏إلى أن ضعف الموارد وعدم القدرة على تعويض السرقات التي تعرضت لها ‏المنشآت يجعل عمليات الصيانة في الوقت الحالي صعبةً للغاية.‏

وبين الخطيب أن المتضرر الأول من هذه الأعمال هو المواطن، حيث سيتأثر ‏بتوقف خدمات الاتصالات والإنترنت. ‏

وأشار المكلف بتسيير أعمال السورية للاتصالات إلى أن الجهات المختصة قد ‏بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في هذه الحوادث، مؤكداً أهمية ‏تكثيف الجهود للحد من مثل هذه الأفعال التي تضر بالمصلحة العامة، وتؤثر ‏سلباً على تقديم خدمات الاتصالات للمواطنين التي تعتبر عصباً للحياة في ‏عصرنا الحالي.‏

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen