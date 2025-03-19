محافظ حلب يبحث مع وفد من نقابة الأطباء سبل تطوير القطاع الصحي في ‏المدينة

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دمشق-سانا

بحث محافظ حلب المهندس عزام الغريب اليوم مع وفد من نقابة الأطباء ‏برئاسة الدكتور محمود مصطفى نقيب أطباء حلب، وحضور مسؤول الشؤون ‏السياسية سعد نعسان؛ سبل تطوير القطاع الصحي في المدينة.‏

وتم خلال اللقاء بحث التحديات التي يواجهها القطاع، مثل نقص الكوادر ‏والمعدات الطبية، وسبل تحسين بيئة العمل للأطباء والممارسين الصحيين.‏

كما تمت مناقشة صعوبات استيعاب خريجي الجامعات من المناطق المحررة، ‏وآليات معالجة أوضاع الأطباء المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة، مع ‏التركيز على إيجاد حلول قانونية تحفظ حقوقهم.‏

وأكد الحضور ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية؛ لتوفير الأدوية ‏والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لدمج الخريجين الجدد ‏في النظام الصحي.‏

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ حلب على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية ‏لإعادة إعمار القطاع الصحي في حلب، بهدف تحسين مستوى الخدمات ‏الصحية للمواطنين على المدى القريب والبعيد.‏

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