محافظ حلب يبحث مع وفد من نقابة الأطباء سبل تطوير القطاع الصحي في ‏المدينة

دمشق-سانا
بحث محافظ حلب المهندس عزام الغريب اليوم مع وفد من نقابة الأطباء برئاسة الدكتور محمود مصطفى نقيب أطباء حلب، وحضور مسؤول الشؤون السياسية سعد نعسان؛ سبل تطوير القطاع الصحي في المدينة.
وتم خلال اللقاء بحث التحديات التي يواجهها القطاع، مثل نقص الكوادر والمعدات الطبية، وسبل تحسين بيئة العمل للأطباء والممارسين الصحيين.
كما تمت مناقشة صعوبات استيعاب خريجي الجامعات من المناطق المحررة، وآليات معالجة أوضاع الأطباء المفصولين بسبب مشاركتهم في الثورة، مع التركيز على إيجاد حلول قانونية تحفظ حقوقهم.
وأكد الحضور ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية؛ لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى إطلاق برامج تدريبية لدمج الخريجين الجدد في النظام الصحي.
وفي ختام اللقاء، شدد محافظ حلب على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لإعادة إعمار القطاع الصحي في حلب، بهدف تحسين مستوى الخدمات الصحية للمواطنين على المدى القريب والبعيد.
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