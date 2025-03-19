الشؤون الاجتماعية توضح التعميم المتعلق بآلية التواصل مع المنظمات والوكالات الدولية

دمشق-سانا ‏

أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التعميم المتعلق بآلية ‏المخاطبات، والتواصل مع المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، ‏والشركاء الدوليين، والاتحادات العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين، ‏موجه حصرياً إلى المديريات التابعة للوزارة، وينظم إجراءات العمل داخلها.‏

وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أشارت الوزارة إلى أن الجمعيات والمنظمات ‏غير الحكومية، غير معنية بهذا القرار ويستمر عملها، وفق الأطر القانونية ‏المعمول بها.‏

وأكدت الوزارة أهمية احترام عمل الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، بما ‏يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية ‏والمصلحة العامة،‏ داعية جميع الجهات إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية، مع الحفاظ على روح التعاون والتنسيق، بما يخدم الصالح العام.

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