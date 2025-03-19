الشؤون الاجتماعية توضح التعميم المتعلق بآلية التواصل مع المنظمات والوكالات الدولية

دمشق-سانا
أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن التعميم المتعلق بآلية المخاطبات، والتواصل مع المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، والاتحادات العربية، ووزارة الخارجية والمغتربين، موجه حصرياً إلى المديريات التابعة للوزارة، وينظم إجراءات العمل داخلها.
وفي بيان تلقت سانا نسخة منه أشارت الوزارة إلى أن الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، غير معنية بهذا القرار ويستمر عملها، وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وأكدت الوزارة أهمية احترام عمل الجمعيات، والمنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية والمصلحة العامة، داعية جميع الجهات إلى الالتزام بالإجراءات التنظيمية، مع الحفاظ على روح التعاون والتنسيق، بما يخدم الصالح العام.
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