بحضور وزير الإعلام ومحافظ إدلب.. تكريم مراصد الثورة السورية في المركز الثقافي بإدلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مصر: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية
2025-03-19
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها
2025-03-19
الكويت تدين الاعتداءات التي تقوض جهود تحقيق الاستقرار في سوريا وتدعو إلى رفع العقوبات عنها
2025-03-19
لجنة التحقيق الدولية المستقلّة: ندعو إلى إنهاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا
2025-03-19
سلطنةُ عُمان تُدين الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا
2025-03-19
الأردن: الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدّولي
2025-03-19
وزير بريطاني: لا نريد أن يعاني الشعب السوري من العقوبات
2025-03-19
محليات
الشؤون الاجتماعية توضح التعميم المتعلق بآلية التواصل مع المنظمات والوكالات الدولية
2025-03-19
المعهد التقاني للصناعات التطبيقية بحمص..مساعٍ حثيثة لإعداد عمالة مؤهلة فنياً وتقنياً
2025-03-19
عودة منح وثيقتي إخراج القيد والبيان العائلي في دائرة السجل المدني بيبرود
2025-03-19
الهلال الأحمر يقدم خدمات صحية عبر عيادات متنقلة في جبلة وريفها
2025-03-19
مياه الشرب في حماة تستثمر 35 منظومة طاقة شمسية لتشغيل مضخات الآبار
2025-03-19
تكريم أمهات يقمن برعاية أطفال أيتام بالسويداء
2025-03-19
الداخلية: استعادة 5 سيارات مسروقة بريف حماة
2025-03-19
رياضة
نيوكاسل يونايتد يحرز لقب كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
أرسنال يفوز على تشيلسي ويعزز مركزه الثاني في الدوري الإنكليزي
2025-03-16
نهائي مرتقب بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
قمّة مليئة بالإثارة والتشويق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة
2025-03-16
ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-03-15
بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل مع أونيون برلين في الدوري الألماني
2025-03-15
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون في الدوري الإنكليزي
2025-03-15
اقتصاد
المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة
2025-03-19
وزير الصناعة يناقش مع مصنّعي السيراميك والأدوات الصحية معوقات العمل
2025-03-19
قرطاسية ومستلزمات مدرسية… بأسعار مخفضة ضمن معرض التسوق الرمضاني بالسويداء
2025-03-19
وزير النفط يناقش آلية الاستلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق سوريا
2025-03-18
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
2025-03-18
نسبة زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية بحمص 100 بالمئة
2025-03-18
وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
2025-03-16
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الرئيس الشرع يلتقي عبد الرحمن مصطفى
مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها
لجنة التحقيق الدولية المستقلّة: ندعو إلى إنهاء جميع العقوبات المفروضة على سوريا
الأردن: الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا تمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدّولي
رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين الاعتداءات الإسرائيليّة على سوريا
السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية
قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
القادري: سنعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي
غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى توسيع الدعم الإنساني لسوريا
وزارة الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون
بحضور وزير الإعلام ومحافظ إدلب.. تكريم مراصد الثورة السورية في المركز الثقافي بإدلب
2025-03-19
تكريم مراصد الثورة السورية
2025-03-19
malek
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التعليم العالي توضح قرار الاستضافة في الجامعات الأخرى
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الشؤون الاجتماعية توضح التعميم المتعلق بآلية التواصل مع المنظمات والوكالات الدولية
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