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المصرف المركزي يضبط عملات مزورة ويدعو إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة

2025-03-19

دمشق-سانا

كشف مصرف سوريا المركزي أنه، وبالتعاون مع شرطة محافظة دمشق، تم ضبط محال تجارية وأشخاصٍ يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة أموال مزورة وضبط بعض العملات الأجنبية المزورة، داعيا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، ضماناً لعدم تعرضهم للضرر.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان نشره عبر قناته على تلغرام: قامت الضابطة العدلية لدى المصرف، بالتعاون مع قسم شرطة محافظة دمشق، بضبط المحال التجارية والأشخاص الذين يمارسون أعمال الصرافة والحوالات دون ترخيص، ومصادرة الأموال المزورة، كما ضبطت بعض العملات الأجنبية المزورة من عملة الدولار الأمريكي والريال السعودي، وتم تنظيم الضبوط اللازمة، وإحالتها إلى القضاء أصولاً.

وأضاف المكتب الإعلامي: يهيب المصرف بالأخوة المواطنين عدم التعامل مع أي جهة غير مرخصة، سواء كانت من المحال أو الأشخاص لتنفيذ عمليات الصرافة أو الحوالات المالية، وذلك ضماناً لعدم تعرضهم للضرر الناجم عن انتشار العملات المزورة التي يصعب كشفها عند التعامل مع هذه الجهات، واحتمال تعرضهم للملاحقة القانونية في حال ضُبطت هذه العملات المزورة بحوزتهم.

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