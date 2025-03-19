التعليم العالي توضح قرار الاستضافة في الجامعات الأخرى

دمشق-سانا
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحاً حول القرار المتعلق بـ”الاستضافة في الجامعات الأخرى” مؤكدة أن الاستضافة هي حصراً للعام الدراسي 2024-2025 فقط.
وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه لا يحق للطالب المستضاف في الجامعات الأخرى التقدم بنفس الفصل في جامعته الأم حيث يتوجب على الطالب التقدم إما في الجامعة الأم أو الجامعة المضيفة، ولا يحق له تغيير الجامعة التي استضاف فيها في الفصل الأول ويحق له العودة فقط للجامعة الأم إذا رغب بذلك.
ووفق بيان الوزارة يتقدم الطالب بالمقررات المتماثلة في الجامعة المضيفة فقط، حتى لو كان المقرر المتماثل لجامعته الأم موجوداً في (فصل مختلف أو سنة أدنى أو أعلى) في الجامعة المضيفة، شريطة أن يحقق شروط التقدم له.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق أيضاً للطالب التقدم بالمواد المحمولة من سنوات سابقة، وهي مقررات متماثلة في الجامعة المضيفة إن كان محققاً شروط التقدم إليها، أما بالنسبة للطلاب الذين تقدموا بالفصل الأول في الجامعة الأم والجامعة المضيفة بنفس الوقت، فيتم حذف المقررات التي تقدم بها في الجامعة الأم.
وكانت الوزارة أصدرت في 26 كانون الثاني الماضي قراراً سمحت بموجبه لطلاب الجامعات الحكومية في كل المحافظات بتقديم استضافة ضمن الجامعة وفروعها، وفي أي جامعة حكومية أخرى وفروعها للعام الدراسي 2025-2024.
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