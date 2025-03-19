التعليم العالي توضح قرار الاستضافة في الجامعات الأخرى

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توضيحاً حول القرار المتعلق ‏بـ”الاستضافة في الجامعات الأخرى” مؤكدة أن الاستضافة هي حصراً للعام ‏الدراسي 2024-2025 فقط.‏

وبينت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم أنه لا يحق للطالب ‏المستضاف في الجامعات الأخرى التقدم بنفس الفصل في جامعته الأم حيث ‏يتوجب على الطالب التقدم إما في الجامعة الأم أو الجامعة المضيفة، ولا يحق ‏له تغيير الجامعة التي استضاف فيها في الفصل الأول ويحق له العودة فقط ‏للجامعة الأم إذا رغب بذلك.‏

ووفق بيان الوزارة يتقدم الطالب بالمقررات المتماثلة في الجامعة المضيفة ‏فقط، حتى لو كان المقرر المتماثل لجامعته الأم موجوداً في (فصل مختلف أو ‏سنة أدنى أو أعلى) في الجامعة المضيفة، شريطة أن يحقق شروط التقدم له.‏

وأشارت الوزارة إلى أنه يحق أيضاً للطالب التقدم بالمواد المحمولة من ‏سنوات سابقة، وهي مقررات متماثلة في الجامعة المضيفة إن كان محققاً ‏شروط التقدم إليها، أما بالنسبة للطلاب الذين تقدموا بالفصل الأول في ‏الجامعة الأم والجامعة المضيفة بنفس الوقت، فيتم حذف المقررات التي تقدم ‏بها في الجامعة الأم.‏

وكانت الوزارة أصدرت في 26 كانون الثاني الماضي قراراً سمحت ‏بموجبه ‏لطلاب الجامعات الحكومية في كل المحافظات بتقديم استضافة ‏ضمن ‏الجامعة وفروعها، وفي أي جامعة حكومية أخرى وفروعها للعام ‏الدراسي ‏2025-2024.‏

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