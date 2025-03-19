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مصر: الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية تصعيد خطير وانتهاك صارخ للسيادة السورية

2025-03-19

القاهرة-سانا

أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وقالت الخارجية المصرية في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك: “تعتبر مصر الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة إمعاناً في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة”.

وطالبت الوزارة في ختام بيانها الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسؤولة، وإلزام “إسرائيل” بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي.

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