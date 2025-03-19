وزارة التربية: تعطل المدارس العامة والخاصة يوم غد بمناسبة عيد المعلم

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم تعميماً بتعطيل المدارس العامة والخاصة والمعاهد التابعة لها يوم غد الخميس، بمناسبة عيد المعلم.

وذكرت الوزارة في تعميم نشرته على صفحتها الرسمية في التلغرام أن التعطيل يشمل المدارس الرسمية والخاصة والمستولى عليها، ومن في حكمها والمعاهد التابعة لوزارة التربية والتعليم والإدارات الفرعية في المحافظات، والمؤسسة العامة للطباعة وفروعها في المحافظات والهيئة العامة لأبنية التعليم والإدارة المركزية.

وتتقدم الوزارة للمعلمين على امتداد ساحة الوطن بأسمى آيات التقدير وأصدق الأمنيات لما بذلوه من جهد وعطاء، متمنية لهم دوام الصحة والعافية والاستمرار بعملهم المثمر في بناء جيل الغد.

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