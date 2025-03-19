مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد دعمه لوحدة سوريا واستقرارها

جنيف-سانا

أكّد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موقفه الدّاعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا” عن رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي والمندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف ناصر الهين خلال الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، في إطار أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ 58 في جنيف.

وأكّد الهين في البيان على دعم دول المجلس لكل الجهود الرامية إلى انتقال سياسي شامل في سوريا، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في ظل سيادة القانون والعدالة، معرباً عن ترحيب مجلس التعاون الخليجي بانعقاد مؤتمر الحوار الوطني السوري، وأمله بأن يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري بجميع أطيافه، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها.

كما جدّد الهين دعوة دول المجلس إلى رفع العقوبات عن سوريا، وتقديم كل وسائل الدعم للشعب السوري، مؤكّداً التزام المجلس المستمر في تقديم المساعدات الإنسانية.

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