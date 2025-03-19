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السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

2025-03-18

الرياض-سانا

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية لأراضي الجمهورية العربية السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

  وقالت الوزارة في بيان لها على حسابها الرسمي على منصة (X): “تدين المملكة المحاولات الإسرائيلية لزعزعة أمن واستقرار سوريا والمنطقة من خلال هذه الانتهاكات المتكررة، والتي تخالف الاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة”.

وأضافت الوزارة: إن المملكة تؤكد على ضرورة نهوض المجتمع الدولي أمام هذه الاعتداءات، وأهمية اضطلاع الدول الأعضاء في مجلس الأمن بدورهم، والوقوف بشكل جاد وحازم أمام هذه الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في سوريا، ومنع اتساع رقعة الصراع، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية على هذه الانتهاكات، مجددة تضامنها مع سوريا حكومة وشعباً.

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