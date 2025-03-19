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مراسل سانا من ريف القصير: ميليشيا حزب الله اللبناني المتمركزة في بلدة القصر اللبنانية تستهدف بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية غرب حمص

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