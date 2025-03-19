مراسل سانا من ريف القصير: ميليشيا حزب الله اللبناني المتمركزة في بلدة القصر اللبنانية تستهدف بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية غرب حمص

الأربعاء / 19 / 03 / 2025
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الوزير الشيباني يلتقي بنظيره الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما
2025-03-18
الوزير الشيباني يلتقي المدير العام للمفوضية الأوربية لشؤون الشرق الأوسط في بروكسل
2025-03-18
قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
2025-03-18
سوريا تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
2025-03-18
مسؤولة أممية: المناقشات الغربية بشأن المهجرين السوريين لا تتجزأ عن ضرورة المساعدة في إعادة بناء سوريا
2025-03-18
غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى توسيع الدعم الإنساني لسوريا
2025-03-18
الوزير الشيباني يعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا
2025-03-17
محليات
الأوقاف تعلن عن مسابقة قرآنية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية
2025-03-18
وفاة طفل وإصابة شقيقيه بجروح بليغة جراء انفجار ذخائر في خان شيخون بريف إدلب
2025-03-18
الشؤون الاجتماعية بحماة تنظم مأدبة إفطار جماعي
2025-03-18
حالة الطقس: الحرارة إلى انخفاض وأجواء غير مستقرة خلال الـ 48 ساعة القادمة
2025-03-18
محافظ اللاذقية يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع الإنسانية
2025-03-18
الاتصالات: إحالة 43 ملفاً إلى مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية
2025-03-18
إعادة تأهيل ساحة سعد الله الجابري في حلب لتحسين المظهر الحضاري للمدينة
2025-03-18
رياضة
نيوكاسل يونايتد يحرز لقب كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
أرسنال يفوز على تشيلسي ويعزز مركزه الثاني في الدوري الإنكليزي
2025-03-16
نهائي مرتقب بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
قمّة مليئة بالإثارة والتشويق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة
2025-03-16
ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-03-15
بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل مع أونيون برلين في الدوري الألماني
2025-03-15
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون في الدوري الإنكليزي
2025-03-15
اقتصاد
وزير النفط يناقش آلية الاستلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق سوريا
2025-03-18
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
2025-03-18
نسبة زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية بحمص 100 بالمئة
2025-03-18
وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
2025-03-16
إعادة افتتاح سوق الحجاز مول في درعا بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل
2025-03-15
وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى الأول من حزيران القادم
2025-03-15
زراعة 2470 دونماً من الخضار الشتوية بالسويداء للموسم الحالي
2025-03-15
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
عربي دولي
النشرات
مبدع من سورية
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا
القادري: سنعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي
غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى توسيع الدعم الإنساني لسوريا
وزارة الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون
الوزير الشيباني يعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا
الشيباني: إعادة إعمار سوريا مسؤولية المجتمع الدولي ولا بد من رفع العقوبات بشكل كامل
وزارة الأوقاف تصدر فتوى حول زكاة الفطر وفدية الصيام لشهر رمضان
الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
وزارة الإعلام تدين استهداف صحفيين وإعلاميين قرب الحدود اللبنانية-السورية
الرئيس الشرع يبحث في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
مراسل سانا من ريف القصير: ميليشيا حزب الله اللبناني المتمركزة في بلدة القصر اللبنانية تستهدف بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة منازل الأهالي في قريتي زيتا والمصرية غرب حمص
2025-03-18
2025-03-18
mohamad
سابق
الوزير الشيباني يلتقي بنظيره الإيطالي في العاصمة الإيطالية روما
التالي
بعد إعادة تشغيله أمام حركة الطيران.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي قادمة من دمشق
انظر ايضاً
بعد إعادة تشغيله أمام حركة الطيران.. هبوط أول طائرة ركاب في مطار حلب الدولي قادمة من دمشق
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved