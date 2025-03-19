الأوقاف تعلن عن مسابقة قرآنية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية

دمشق-سانا

أعلنت مديرية شؤون القرآن الكريم في وزارة ‏الأوقاف بالتعاون مع مديرية أوقاف دمشق اليوم عن مسابقة “النصر القرآنية” ‏لعام 1446 هجري لمنتسبي وزارتي الدفاع ‏والداخلية، وذلك وفاء لأبطال النصر والتحرير.

وأوضحت المديرية في إعلانها عبر قناة وزارة الأوقاف على تلغرام أن ‏المسابقة تتضمن ستة مسارات، ويشترط على المتقدمين أن يكونوا من منتسبي وزارتي الدفاع ‏والداخلية، وأن يختاروا أحد المسارات المحددة.

ولفتت المديرية إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة من خلال ‏المنصات الرسمية لوزارات الأوقاف والدفاع والداخلية، والتسجيل عبر الرابط ال‏إلكتروني، أو مسح الباركود المخصص في إعلانها.

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