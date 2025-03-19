الأوقاف تعلن عن مسابقة قرآنية لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية

دمشق-سانا
أعلنت مديرية شؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف بالتعاون مع مديرية أوقاف دمشق اليوم عن مسابقة “النصر القرآنية” لعام 1446 هجري لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وذلك وفاء لأبطال النصر والتحرير.
وأوضحت المديرية في إعلانها عبر قناة وزارة الأوقاف على تلغرام أن المسابقة تتضمن ستة مسارات، ويشترط على المتقدمين أن يكونوا من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، وأن يختاروا أحد المسارات المحددة.
ولفتت المديرية إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل المسابقة من خلال المنصات الرسمية لوزارات الأوقاف والدفاع والداخلية، والتسجيل عبر الرابط الإلكتروني، أو مسح الباركود المخصص في إعلانها.
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