قطر تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا

الدوحة-سانا

أدانت دولة قطر بشدة الغارات الإسرائيلية على درعا، وعدّتها اعتداءً صارخاً على سيادة ووحدة سوريا، وانتهاكاً سافراً للقانون الدولي.

ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها على حسابها الرسمي على منصة (X) المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام “إسرائيل” بالامتثال للقوانين والأعراف الدولية، ووقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.

وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت الداعم لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

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