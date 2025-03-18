محافظ اللاذقية يبحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي تعزيز التعاون وتنفيذ المشاريع الإنسانية

اللاذقية-سانا

بحث محافظ اللاذقية محمد عثمان مع وفد من برنامج الأغذية العالمي WFP اليوم، تعزيز التعاون المشترك، وتنفيذ المشاريع الإنسانية.

وناقش الجانبان خلال لقاء جرى بالمحافظة، المشاريع التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي في المنطقة، وسبل تحسين آليات العمل والتنسيق في المستقبل، بهدف تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في اللاذقية، وضمان تقديم الدعم الفعّال للأسر المتضررة.

وضم الوفد الأممي الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي ماريان وارد، ومسؤول التخطيط والتنسيق للعمليات التشغيلية جول روجويرو مومفانيزا، بالإضافة إلى عدد من المرافقين لهما.