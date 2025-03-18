بمبادرة من لجنة توحيد الأناضول التركية… مأدبة إفطار خيرية في ثانوية شرعية بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

بمبادرة من لجنة توحيد الأناضول التركية في غازي عنتاب، أقيمت مأدبة إفطار خيرية في ثانوية الصحابي الجليل سعد بن عبادة الشرعية للبنين، في بلدة المليحة بريف دمشق.

وتم خلال المأدبة التي حضرها عدد من علماء البلدة ووجهائها وطلاب الثانوية ومدرسيها وكوادرها أداء مجموعة من الابتهالات الدينية، وتكريم الطلاب المتفوقين فيها.

مسؤول الأنشطة في وزارة الأوقاف ياسر قناطرة بين أن هذه المبادرة تقام لتعريف طلاب كل منطقة بعلمائهم، ولبث روح العزيمة والتفاؤل في نفوس الطلاب بعد سنوات من القهر والظلم عاشتها سورية في عهد النظام البائد، وقدم الشكر إلى لجنة توحيد الأناضول على هذه المبادرة الطيبة.

بدوره عبر الدكتور حسن آق صوت ممثل لجنة توحيد الأناضول التركية عن سعادته بزيارة سوريا، واللقاء مع عدد من علمائها وطلابها.

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