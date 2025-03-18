مسؤولة أممية: المناقشات الغربية بشأن المهجرين السوريين لا تتجزأ عن ضرورة المساعدة في إعادة بناء سوريا

بروكسل-سانا

طالبت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب المجتمع الدولي بتقديم يد العون لسوريا خلال المرحلة الانتقالية بعد سقوط النظام البائد، مؤكدّة أنّه لا يمكن للغرب إجراء مناقشات بِشأن المهجرين السوريين بمعزلٍ عن سياق سياسي واقتصادي.

وقالت بوب لوكالة يورونيوز: “نحثُ دول العالم على تمكين عملية بناء السّلام في سوريا، والمساعدة في العمليات الإنسانية وتنشيط البلاد”، مشيرة إلى ضرورة أن تكون المناقشات بين دول العالم حول عودة المهجرين السوريين إلى بلدهم جزءاً لا يتجزأ من المسارين الاقتصادي والسياسي، ومن عملية النهوض بسوريا في المرحلة المقبلة.

وفي إشارة إلى تحرك عدد من دول الاتحاد الأوروبي لجهة منح المهجرين السوريين موافقات خاصّة مؤقتّة تمكنهم من زيارة مناطقهم في سوريا، والعودة إذا ما أرادوا ذلك إلى أوروبا، قالت بوب: إنّ “هذه خطوة مفيدة تمكّن العائدين من التّعرف على التحديات التي يمكن أن يواجهوها على أرض الواقع”، مؤكدّة أنّ المنظمة الدّولية للهجرة التابعة للأمم المتّحدة، تدعم السّوريين الراغبين بالقيام بمثل هذه الخطوة من جهة، وتشدّد من جهة أخرى على ضرورة تحرك المجتمع الدّولي للمساعدة في هذا المجال، لتوفير بيئة آمنة للعائدين عبر الاستثمار في إعادة بناء المناطق المدّمرة في سوريا.