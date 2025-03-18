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عبد الباقي لـ سانا: نُؤكد استمرار تعزيز آليات الرقابة والتدقيق في جميع المشاريع والعمليات المالية، لضمان حماية المال العام واستعادة حقوق الدولة والمواطنين بمهنية عالية

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تشييع شهداء درعا الذين ارتقوا الليلة الماضية جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على درعا ومحيطها.

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