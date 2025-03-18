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عبد الباقي لـ سانا: تمكّنا من مراجعة مشاريع قيد التنفيذ والكشف عن اختلاس ٢٩ مليار ليرة سورية من أموال عامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، مع إعادة جزء جيد منها لخزينة الدولة

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تشييع شهداء درعا الذين ارتقوا الليلة الماضية جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على درعا ومحيطها.

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