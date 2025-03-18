عبد الباقي لـ سانا: شملت الإجراءات إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مسؤولة أممية: المناقشات الغربية بشأن المهجرين السوريين لا تتجزأ عن ضرورة المساعدة في إعادة بناء سوريا
2025-03-18
غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى توسيع الدعم الإنساني لسوريا
2025-03-18
الوزير الشيباني يعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا
2025-03-17
الشيباني: إعادة إعمار سوريا مسؤولية المجتمع الدولي ولا بد من رفع العقوبات بشكل كامل
2025-03-17
الأردن يعلن افتتاح معبر جابر الحدودي مع سوريا على مدار اليوم قريباً
2025-03-17
الاتحاد الأوروبي: ندعم سوريا ونقف إلى جانبها لبناء مستقبل مزدهر
2025-03-17
الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
2025-03-17
محليات
إعادة تأهيل ساحة سعد الله الجابري في حلب لتحسين المظهر الحضاري للمدينة
2025-03-18
الأمن العام يستلم أسلحة وذخائر بموجب الاتفاق المبرم مع أهالي قرية زقزقانية
2025-03-18
الهيئة الناظمة للاتصالات: منع تقديم خدمة الإنترنت إلا من خلال الشركات الحاصلة على تراخيص
2025-03-18
حملة لردم آبار المياه الجوفية المخالفة في يبرود
2025-03-18
إصابة شخص جراء اندلاع حريق في مستودع للمحروقات بدوما
2025-03-18
وفاة شخص جراء اندلاع حريق في حلب وإصابة 3 أطفال بانفجار مخلفات حرب في خان شيخون
2025-03-18
تعزيل 30 كيلومتراً من قنوات الري بمنطقة الغاب
2025-03-18
رياضة
نيوكاسل يونايتد يحرز لقب كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
أرسنال يفوز على تشيلسي ويعزز مركزه الثاني في الدوري الإنكليزي
2025-03-16
نهائي مرتقب بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
قمّة مليئة بالإثارة والتشويق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة
2025-03-16
ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-03-15
بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل مع أونيون برلين في الدوري الألماني
2025-03-15
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون في الدوري الإنكليزي
2025-03-15
اقتصاد
تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية
2025-03-18
نسبة زراعة بعض النباتات الطبية والعطرية بحمص 100 بالمئة
2025-03-18
وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
2025-03-16
إعادة افتتاح سوق الحجاز مول في درعا بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل
2025-03-15
وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى الأول من حزيران القادم
2025-03-15
زراعة 2470 دونماً من الخضار الشتوية بالسويداء للموسم الحالي
2025-03-15
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
2025-03-13
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الشريط الإخباري
القادري: سنعمل على توفير كل التسهيلات اللازمة لطلاب شهادة التعليم الأساسي والثانوي
غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى توسيع الدعم الإنساني لسوريا
وزارة الصحة تبحث مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة سبل التعاون
الوزير الشيباني يعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا
الشيباني: إعادة إعمار سوريا مسؤولية المجتمع الدولي ولا بد من رفع العقوبات بشكل كامل
وزارة الأوقاف تصدر فتوى حول زكاة الفطر وفدية الصيام لشهر رمضان
الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
وزارة الإعلام تدين استهداف صحفيين وإعلاميين قرب الحدود اللبنانية-السورية
الرئيس الشرع يبحث في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
عبد الباقي لـ سانا: شملت الإجراءات إلغاء عقود مُبرمة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في فساد مالي، إلى جانب تخفيض أسعار مواد من متعهدين استغلوا العقوبات الاقتصادية التي جلبها النظام البائد لسوريا، وتسبب بفرض أسعار مُبالغ فيها على الجهات الحكومية
2025-03-18
2025-03-18
hadeil
سابق
مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات الأستاذ ماهر عبد الباقي في تصريح لـ سانا: خلال الأشهر الثلاثة الماضية تمت إحالة ٤٣ ملفاً إلى مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي لدراستها، حيث تم اتخاذ قرارات بشأن ٣٠ ملفاً منها، مع معالجة المخالفات وفقاً للقوانين النافذة
التالي
عبد الباقي لـ سانا: تمكّنا من مراجعة مشاريع قيد التنفيذ والكشف عن اختلاس ٢٩ مليار ليرة سورية من أموال عامة، حيث جرى تهريبها أو استخدامها في عمليات فساد سابقة، مع إعادة جزء جيد منها لخزينة الدولة
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تشييع شهداء درعا الذين ارتقوا الليلة الماضية جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على درعا ومحيطها.
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