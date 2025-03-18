وفاة شخص جراء اندلاع حريق في حلب وإصابة 3 أطفال بانفجار مخلفات حرب في خان شيخون

حلب-سانا

توفي رجل من ذوي الاحتياجات الخاصة، جراء اندلاع حريقٍ في منزله بحي السكري بمدينة حلب، فيما أصيب 3 أطفال بجروح بليغة، جراء انفجار ذخائر من مخلفات نظام الأسد وحلفائه في منزل بمدينة خان شيخون في ريف ‏إدلب الجنوبي.

وأوضح الدفاع المدني في قناته على تلغرام أن حريقاً اندلع في منزل بحي السكري مساء أمس لأسباب مجهولة، وأن فرقه أخمدت الحريق وبردت المكان، ونقلت جثمان المتوفى إلى الطبابة الشرعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما بين الدفاع المدني أن ذخائر حرب انفجرت في منزل بمدينة خان شيخون، ما أدى إلى إصابة 3 أطفال بجروح بليغة ودمار في المنزل، مشيراً إلى أن فرقه أسعفت المصابين إلى مشفى حماة الوطني لتلقي العلاج، وتفقدت المكان وتأكدت من عدم وجود مصابين آخرين.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه تمكن من إخماد وتبريد 11 حريقاً، اندلعت في مناطق متفرقة من سوريا يوم أمس.

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