أهالي السويداء يحتشدون في ساحة الكرامة احتفاءً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية

السويداء-سانا

احتفاءً بالذكرى الرابعة عشرة لانطلاق الثورة السورية، احتشد اليوم أهالي السويداء في ساحة الكرامة وسط المدينة، تحت شعار “وفاء لذكرى الثورة”.

وحمل المشاركون لوحات تؤكد سيادة الدولة السورية، ووحدة أبنائها وأراضيها ورفض كل أشكال التدخل الخارجي، ونبذ الشعارات التقسيمية والطائفية، كما رددوا شعارات وأغاني الثورة، تحية لأرواح من ارتقوا بمواجهة النظام البائد في سبيل التحرير والنصر.

ودعا المشاركون في الفعالية إلى تكاتف كل أبناء الوطن لإعادة إعماره، وتعزيز أمنه واستقراره، مستنكرين الغارات الإسرائيلية الغادرة التي طالت الأبرياء من أبناء محافظة درعا ليلة أمس، وأدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين، ومؤكدين رفضهم لأي اعتداء خارجي يطال أرض وأبناء الشعب السوري.

كما أشار المشاركون بالفعالية إلى الثوابت الوطنية لأبناء السويداء وأصالتهم وإنسانيتهم، مؤكدين أن انتصار الثورة على الظلم وطي صفحة الإجرام والاستبداد التي كان يجسدها النظام البائد هو بداية لعهد جديد من السلم الأهلي والتعايش بين مكونات الشعب السوري كافة.

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