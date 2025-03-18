تعزيل 30 كيلومتراً من قنوات الري بمنطقة الغاب

حماة-سانا

أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب عن تعزيل مسافة 30 كيلومتراً من قنوات الري في سهل الغاب، وذلك في مناطق الشريعة وقلعة المضيق والتوينة وباب الطاقة والحويز.

وبين المدير العام للهيئة المهندس وضاح الحمود لمراسل سانا أن عمليات تعزيل قنوات الري في منطقة الغاب مستمرة حتى تنفيذ الخطة المقررة، بهدف تصريف المياه الزائدة من أراضي المزارعين، وإيصال المياه لهم مستقبلاً لسقاية محاصيلهم المختلفة، مشيراً إلى أهمية هذه الخطوة في دعم القطاع الزراعي بالمنطقة، وخاصة بعد عودة الكثير من الأهالي إلى مناطقهم والبدء باستثمار أراضيهم.

ولفت الحمود الى أن عمل مديرية الري في الهيئة لم يقتصر على تعزيل قنوات الري إنما شمل أيضاً تجميع كميات كبيرة من الأعشاب اليابسة والقش والطمي، ضمن مجال القناة ج١ لمسافة 12 كيلومتراً في عين الكروم وطاحونة الحلاوة، وتنفيذ عبارة باستخدام بواري قطر 80 سنتمتراً على الطريق الواصل بين قريتي الشريعة والتوينة وعبارة أخرى في قرية ديمو.

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