رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي تعهد بتقديم 2.5 مليار يورو لدعم سوريا

بروكسل- سانا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي تعهد خلال المؤتمر التاسع للمانحين حول سوريا، الذي عقد اليوم في بروكسل، بتقديم حوالي 5ر2 مليار يورو من المساعدات إلى سوريا في سياق جهوده الرامية إلى إعادة إعمار البلد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فون دير لايين قولها خلال المؤتمر: إن السوريين بحاجة إلى مزيد من الدعم، سواء إذا كانوا لا يزالون في الخارج، أو قرّروا العودة إلى ديارهم، لذا نزيد اليوم في الاتحاد الأوروبي تعهداتنا إزاء السوريين في البلد والمنطقة إلى حوالي 5ر2 مليار يورو لعامي 2025و2026.

وكان الاتحاد الأوروبي أكد في بيان له اليوم موقفه الثابت في دعم سوريا، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيواصل مساعدة الشعب السوري لبناء مستقبل حر ومزدهر.

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