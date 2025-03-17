120 شاباً يستفيد من دورات مجمع مراكز التدريب المهني بحمص هذا العام

حمص-سانا

يستقطب مجمع مراكز التدريب المهني بحمص الشباب، بهدف دعم مهاراتهم في الجانب العملي لعدد من المهن ولرفد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة والمدربة، في عدد من التخصصات الصناعية والمهنية التي تلبي احتياجات القطاعات العام والمشترك والخاص.

مديرة مجمع مراكز التدريب المهني بحمص المهندسة بشرى الحسن أوضحت في تصريح لمراسلة سانا أن المجمع التابع لمديرية الإشراف على التأهيل الفني في وزارة الصناعة، يستقبل سنويا الشباب من عمر 16 ولغاية 30 عاما، بهدف تدريبهم مجاناً ورفع كفاءتهم لتلبية احتياجات السوق من الأيدي العاملة والخبيرة في مختلف المهن.

دورة تدريبية كل عام مدتها تسعة اشهر

وتصل مدة الدورة التدريبية وفق الحسن إلى تسعة أشهر، ويتم منح المتدربين شهادة دورة صادرة عن وزارة الصناعة، مشيرة إلى أن عدد الشباب الذين يتدربون في المجمع خلال العام الحالي وصل إلى 120 متدرباً في اختصاصات التكييف والتبريد والمعلوماتية وإدارة الأعمال.

وبينت الحسن أن المجمع يستطيع استقبال وتأهيل أعداد كبيرة من الراغبين بالتدريب المهني، ما يلبي الاحتياجات التنموية الصناعية وتوفير العمالة الماهرة من خلال المراكز المهنية السبعة التي يضمها المجمع، والتي تشمل مجالات المعلوماتية، والكهرباء والإلكترون، وإدارة الأعمال والغزل والنسيج والخياطة ومركز المعادن والسيارات ومركز اللغة الأجنبية.

وأوضحت الحسن أن مجمع مراكز التدريب المهني في حمص أحدث عام 1985ويضم سبعة مراكز مهنية، وتم إحداث مركزي المعلوماتية واللغة الإنكليزية عام 2003 وتضررت عدة أبنية فيه بسبب جرائم النظام البائد الذي استهدف عدداً من المرافق الخدمية.

مقترحات لتطوير المجمع وتحويله لوحدة إنتاجية

وحول سبل تطوير عمل المجمع، أكدت الحسن ضرورة توفير الدعم المادي الكافي لصيانة وتحديث التجهيزات والمعدات اللازمة للتدريب، إضافة لتأمين فرص عمل للشباب الذين تخرجوا من الدورات التدريبية بالمجمع، داعية إلى العمل على افتتاح مراكز مهنية جديدة تناسب متطلبات سوق العمل الحالي، ورفد المجمع بحاجته من المدربين من أصحاب الكفاءات والخبرات بمختلف الاختصاصات وتحويل المجمع إلى وحدة إنتاجية.

متدربون في المجمع: الجانب العملي يصقل مهاراتنا ويسهل فرص دخول سوق العمل

ورأى عدد من المتدربين الشباب أن المجمع وفر مساحة مناسبة للتدريب واكتساب معلومات علمية ونظرية لعدد من المهن، الأمر الذي يسهل دخولهم لسوق العمل، حيث لفت كل من عبد اللطيف الإبراهيم ومحمد عزوز وبتول الخضر المستفيدين من الدورة التدريبية المقامة بقسم المعادن إلى أن الجانب العملي غني بشكل يدعم مهارات المتدرب، ويمنح فرصة لدخول سوق العمل ولا سيما بعد اكتساب الخبرات اللازمة خلال فترة التدريب بالمجمع.

وأشارت المتدربة نورا الصوفي أن قسم المعلوماتية بالمجمع الذي تتدرب به حاليا يسهم في تحقيق حلمها بالعمل في هذا المجال، بعد إنهاء فترة التدريب، مؤكدة ضرورة توسيع عدد المجالات، حيث وجدت في المعلوماتية سبيلا لتعزيز مهاراتها ومواكبة الحداثة في ممارسة العمل الذي ترغب به.

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