من عمليات تسجيل الأهالي الراغبين بأداء فريضة الحج في دوائر الأحوال المدنية بإدلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الاتحاد الأوروبي: ندعم سوريا ونقف إلى جانبها لبناء مستقبل مزدهر
2025-03-17
الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
2025-03-17
كالاس: نعمل على تعزيز الجهود لرفع العقوبات المفروضة على سوريا
2025-03-17
ألمانيا تتعهد بتقديم مساعدة جديدة لسوريا بقيمة 300 مليون يورو
2025-03-17
إعادة تفعيل عضوية سوريا في مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية
2025-03-17
الرئيس الشرع يبحث في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
2025-03-16
الأمم المتحدة تعارض الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة العازلة بين سوريا والجولان المحتل
2025-03-16
محليات
انطلاق مهرجان الخير للتسوق في درعا بتخفيضات واسعة وعروض مميزة
2025-03-17
120 شاباً يستفيد من دورات مجمع مراكز التدريب المهني بحمص هذا العام
2025-03-17
وزارة الأوقاف تصدر فتوى حول زكاة الفطر وفدية الصيام لشهر رمضان
2025-03-17
وزير الداخلية يعزي ذوي الشهداء الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الوطني
2025-03-17
معرض “صدى الحرية” في حلب يقدم إبداعات شبابية متنوعة -فيديو
2025-03-17
”رمضان بيجمعنا”.. مبادرة لمساعدة الأيتام في دمشق وريفها
2025-03-17
30 سيدة يقدمن منتجات حرفية بمعرض “بأيدينا غير 3” بالسويداء
2025-03-17
رياضة
نيوكاسل يونايتد يحرز لقب كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
أرسنال يفوز على تشيلسي ويعزز مركزه الثاني في الدوري الإنكليزي
2025-03-16
نهائي مرتقب بين ليفربول ونيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنكليزية
2025-03-16
قمّة مليئة بالإثارة والتشويق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة
2025-03-16
ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-03-15
بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل مع أونيون برلين في الدوري الألماني
2025-03-15
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون في الدوري الإنكليزي
2025-03-15
اقتصاد
وزارة الصناعة تحل مركزية وزارة الاقتصاد والموارد في إدلب
2025-03-16
إعادة افتتاح سوق الحجاز مول في درعا بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل
2025-03-15
وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى الأول من حزيران القادم
2025-03-15
زراعة 2470 دونماً من الخضار الشتوية بالسويداء للموسم الحالي
2025-03-15
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
2025-03-13
30 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية منذ بداية التحرير
2025-03-13
التجارة الداخلية بحمص تنظم 51 ضبطاً عدلياً منذ بداية رمضان
2025-03-13
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
وزارة الأوقاف تصدر فتوى حول زكاة الفطر وفدية الصيام لشهر رمضان
الوزير الشيباني ونظيره الأردني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
وزارة الإعلام تدين استهداف صحفيين وإعلاميين قرب الحدود اللبنانية-السورية
الرئيس الشرع يبحث في اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات
وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع: استعادة الخبرات العسكرية التي انشقت وانحازت للشعب ركيزة أساسية في جيش سوريا القادم
وزارة التربية تتخذ إجراءات للارتقاء بالتعليم وتصويب مساره
ارتقاء 16 مدنياً جراء انفجار بحي الرمل الجنوبي باللاذقية والدفاع المدني يعلن انتهاء البحث والإنقاذ
احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة… مسير مركبات في شوارع حمص
وزارة الخارجية ترحب بمبادرة دولة قطر لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد
من عمليات تسجيل الأهالي الراغبين بأداء فريضة الحج في دوائر الأحوال المدنية بإدلب
2025-03-17
دوائر الأحوال المدنية بإدلب
2025-03-17
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