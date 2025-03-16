مياه طرطوس تتسلم محولتين كهربائيتين لضمان استمرار إمدادات المياه

طرطوس-سانا

تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس محولتين كهربائيتين باستطاعة 1000 ك.ف.أ لكل منهما.

وبيّن مدير المؤسسة عبد الله حمود أن استلام المحولتين يضمن استمرار إمدادات المياه لآلاف الأسر في طرطوس، وهما مقدمتان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وأوضح حمود أن المحولتان تدعمان محطتي مياه جديتي والقدموس، ويسهم وضعهما بالخدمة في الحفاظ على الخدمات الأساسية في المحطتين، وضمان وصول مياه شرب نظيفة للسكان في عدد من مناطق المحافظة.

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