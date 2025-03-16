SCS-NET
الشريط الإخباري

مياه طرطوس تتسلم محولتين كهربائيتين لضمان استمرار إمدادات المياه

2025-03-16

طرطوس-سانا

تسلمت المؤسسة العامة لمياه الشرب في طرطوس محولتين كهربائيتين باستطاعة 1000 ك.ف.أ لكل منهما.

وبيّن مدير المؤسسة عبد الله حمود أن استلام المحولتين يضمن استمرار إمدادات المياه لآلاف الأسر في طرطوس، وهما مقدمتان من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري.

وأوضح حمود أن المحولتان تدعمان محطتي مياه جديتي والقدموس، ويسهم وضعهما بالخدمة في الحفاظ على الخدمات الأساسية في المحطتين، وضمان وصول مياه شرب نظيفة للسكان في عدد من مناطق المحافظة.

لمتابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen

انظر ايضاً

مياه طرطوس تنهي وصل مشاريع مياه محطة مرقية بخط كهربائي معفى من التقنين

طرطوس-سانا أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في طرطوس بالتنسيق مع الشركة العامة للكهرباء

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2025, All Rights Reserved