كهرباء طرطوس تنفذ أعمال صيانة على شبكاتها في بانياس

طرطوس-سانا

نفذت ورشات الطوارىء التابعة لشركة كهرباء طرطوس، مجموعة من أعمال الصيانة على الشبكة الكهربائية في مدينة بانياس، لتعزيز وصول التيار الكهربائي للأهالي.

وذكر مدير شركة كهرباء طرطوس محمد ديري أن الأعمال شملت استبدال محولة 100 ك.ف.أ في الفلحانة العنازة بمحولة جديدة بدلاً من المعطوبة، وعزل محولة 50 ك.ف.أ المعطوبة في قرية اسقبلة، ونقل تغذية جميع المشتركين إلى محولة 200 ك.ف.أ، إضافة إلى إصلاح كابل توتر متوسط وتركيب علبتي وصل على خط القصور.

ولفت ديري الى أنه تم أيضاً تركيب بارات توتر منخفض على محولة المروج الأرضية بدلًا من المسروقة، وشد خطوط توتر متوسط في مناطق /خط ضهر صفرا، وخط المشفى، وخط دخول المدينة، وخط الزوبة، وخط المرقب، وخط القصور، وخط جر المياه، وخط العنازة/.