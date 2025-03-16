وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك

دمشق-سانا

أصدرت وزارة المالية التعليمات التنفيذية لمنحة عيد الفطر المقدمة للعاملين في الدولة، والتي أقرها رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع.

وقالت الوزارة في بيان:

تنفيذاً للقرار رقم 6 بتاريخ 15 آذار 2025 المتضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك، نوضح ما يلي:

1 – تصرف منحة مالية لمرة واحدة فقط للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين و(العسكريين قبل عام 2011)، بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط (أي: الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع + كافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أية ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات).

2 – يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من (المدنيين والعسكريين) والوارد ذكرهم في الفقرة أولاً من المادة / 1 / من القرار آنف الذكر.

3 – لا يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

4 – تصرف كامل قيمة المنحة (الراتب + التعويضات) من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب /منح نقدية للعاملين/ بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

5 – يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند /11/ (الرواتب وأجور العاملين) والبند /12/ (أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين) والبند /13/ (أجور ونفقات المتعاقدين السوريين / الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

6 – فيما يتعلق (بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك) فإنه يشترط لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن /6/ ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

7 – تصرف المنحة المذكورة من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة /5/ وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

8 – تعفى المنحة المقررة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أو حسميات أخرى.

9- يتم صرف المنحة اعتباراً من تاريخ صدوره.

دمشق في: 16 رمضان 1446 هـ ، الموافق لـ 16-3-2025 م

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