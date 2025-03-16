وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا ‏

دمشق-سانا

بحث وزير الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد مع نائبة مدير الدعم الإنساني ‏ودعم الاستقرار في الخارجية الفرنسية اليزا آموه والوفد المرافق، آلية دعم ‏الاستقرار المائي في سوريا.

وأكد الوزير أبو زيد خلال لقائه الوفد الفرنسي في مقر الوزارة أن التحديات التي تواجه القطاع ‏المائي كبيرة، في ظل حرب، وديون، خلفها النظام البائد في سوريا، ونعمل على ‏تذليلها، والأولوية هي توفير البنية التحتية لعودة المهجرين إلى منازلهم، كما ‏تسعى الوزارة لزيادة ساعات التغذية الكهربائية من خلال الخطوط المعفاة من ‏التقنين لتحسين عمل المحطات في المدن. ‏

ولفت الوزير أبو زيد إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات المختصة والدفاع المدني على ‏إزالة الألغام التي خلفتها حرب النظام البائد في خطوط الاشتباك على الآبار وفي ‏محطات إعادة المناهل، كما نسعى لتحسين العلاقات مع الشعب الفرنسي وتبادل ‏الخبرات لتحقيق استدامة أفضل لعمل مؤسساتنا لتصبح قادرة على العمل بذاتها.‏

بدورها عبرت نائبة مدير الدعم الإنساني بالخارجية الفرنسية عن تطلعها لإزالة ما ‏تبقى من عقوبات مفروضة على الشعب السوري، وقالت إن “فرنسا دعمت ‏استقرار شمال وغرب سوريا منذ عام ٢٠١٢ بمشاريع الزراعة والصحة ‏والاقتصاد، وترميم مضخات ومحطات معالجة المياه ودعم قنوات الري”، وذلك ‏بالتعاون مع المجتمع الدولي، مشيرة إلى استمرار الدعم والتعاون مع وزارة ‏الموارد المائية لمعرفة الاحتياجات اللازمة لدعم الاستقرار المائي في سوريا.‏

من جهته بين معاون وزير الموارد المائية للشؤون الفنية المهندس طاهر العمر ‏أن الوزارة سارعت لتشكيل خطة طوارئ في الأرياف من أجل تأمين مياه شرب ‏معقمة، ومراقبة، لحين تفعيل مشاريع ضخ المياه بشكل رئيسي وتفعيل المناهل ‏على الآبار الخاصة والعامة ومراقبة هذه المناهل من أجل تزويد الناس بالمياه ‏اللازمة للشرب، ولفت إلى أن الوزارة تسعى من خلال تطبيق القوانين الصارمة ‏لضبط عملية الحفر العشوائي للآبار لأنها تستنزف المياه الجوفية.‏