فرق صحية جوالة تقدم خدماتها في المناطق النائية بريف سلمية

حماة-سانا

كثفت المنطقة الصحية في مدينة سلمية جولاتها على المناطق النائية التي لا توجد فيها مراكز صحية، بهدف تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخاصة الأطفال والنساء.

وأوضح رئيس المنطقة الصحية الدكتور رامي رزوق لمراسل سانا اليوم أن الخدمات التي قدمتها الفرق الجوالة شملت قرى ومزارع وتجمعات سكانية بعيدة عن مركز المدينة، بهدف استكمال لقاحات الأطفال والنساء، وخاصة للمتسربين كلياً أو جزئياً من حملات اللقاح السابقة، مبيناً أن كل اللقاحات تقدم مجاناً، كما تم تقديم الإرشادات والنصائح الصحية للأهالي.

وأضاف رزوق: إنه تم خلال الجولات التحري عن حالات فقر الدم وسوء التغذية واللايشمانيا لدى الأطفال، وإحالة قسم منهم لاستكمال العلاج المناسب في المركز الصحي الإشرافي، مشيرا إلى أن منطقة سلمية الصحية مستمرة بتقديم خدماتها لأكبر عدد من المواطنين في ظل عودة كبيرة لسكانها بعد التحرير.

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