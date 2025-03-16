دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية

دمشق-سانا

افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم دورة تدريبية حول مبادئ ‏الاقتصاد والإحصاء وتحليل السياسات الزراعية في المركز الوطني للسياسات ‏الزراعية.‏

وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد أنه تم وضع خارطة ‏طريق للوصول بالمركز الوطني إلى المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالمشاركة ‏بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، نظراً لأهمية ‏ودور المركز في صياغة سياسات تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية.‏

وأشار المهندس رائد حمزة مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية إلى أن ‏المتدربين والمرشحين من كل المديريات المعنية سيخضعون لمرحلة التدريب ‏الأساسي، لكونها تضم مواضيع تدريبية تفيد الجميع، ويتضمن التدريب مبادئ ‏الاقتصاد والإحصاء، والرياضيات الاقتصادية، ودراسة تكاليف المزرعة ‏والميزانيات، وطرق البحث، ومبادئ الاقتصاد القياسي التطبيقي، كما سيخضع ‏المتدربون في نهاية هذه المرحلة لاختبارات شفهية وتحريرية، وسيتم اختيار نسبة ‏من المتدربين تتراوح بين 50 و 60 بالمئة وفق معايير محددة لمتابعة التدريب في ‏المرحلة اللاحقة.‏

وأشاد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية ‏الريفية، الدكتور أيهم عبد القادر بدور المركز في دعم وتعزيز البناء المؤسسي ‏والمقدرات في مجال صياغة السياسات والمشاريع، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، ‏وبناء القدرات والمساعدة التقنية، وتخفيف المخاطر وتقييمها لتعزيز الاستثمارات ‏في الزراعة.‏

حضر افتتاح الدورة معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون السياسات ‏الزراعية المهندس تمام الحمود.‏

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