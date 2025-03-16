دورة تدريبية تهدف لبناء القدرات في مجال تحليل السياسات الزراعية

دمشق-سانا
افتتحت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم دورة تدريبية حول مبادئ الاقتصاد والإحصاء وتحليل السياسات الزراعية في المركز الوطني للسياسات الزراعية.
وبين وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور محمد طه الأحمد أنه تم وضع خارطة طريق للوصول بالمركز الوطني إلى المستوى الإقليمي والدولي، وذلك بالمشاركة بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، نظراً لأهمية ودور المركز في صياغة سياسات تحقق متطلبات التنمية الاقتصادية.
وأشار المهندس رائد حمزة مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية إلى أن المتدربين والمرشحين من كل المديريات المعنية سيخضعون لمرحلة التدريب الأساسي، لكونها تضم مواضيع تدريبية تفيد الجميع، ويتضمن التدريب مبادئ الاقتصاد والإحصاء، والرياضيات الاقتصادية، ودراسة تكاليف المزرعة والميزانيات، وطرق البحث، ومبادئ الاقتصاد القياسي التطبيقي، كما سيخضع المتدربون في نهاية هذه المرحلة لاختبارات شفهية وتحريرية، وسيتم اختيار نسبة من المتدربين تتراوح بين 50 و 60 بالمئة وفق معايير محددة لمتابعة التدريب في المرحلة اللاحقة.
وأشاد معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الثروة الحيوانية والتنمية الريفية، الدكتور أيهم عبد القادر بدور المركز في دعم وتعزيز البناء المؤسسي والمقدرات في مجال صياغة السياسات والمشاريع، ومتابعة تنفيذها وتقييمها، وبناء القدرات والمساعدة التقنية، وتخفيف المخاطر وتقييمها لتعزيز الاستثمارات في الزراعة.
حضر افتتاح الدورة معاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون السياسات الزراعية المهندس تمام الحمود.
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