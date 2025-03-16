الجالية السورية في فرنسا تنظم مظاهرةً احتفالاً بذكرى الثورة

باريس-سانا

نظمت الجالية السورية في شمال فرنسا مظاهرة بمناسبة الذكرى الـ 14 للثورة السورية، دعماً لوحدة سوريا وسيادتها.

وحسب إذاعة فرانس انفو الفرنسية أقيمت المظاهرة أمام دار الأوبرا في مدينة ليل، وحمل المشاركون فيها لافتات، ورددوا شعارات تطالب برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، والعمل معاً من أجل الحفاظ على وحدتها وسيادتها واستقلالها.

وقال مروان الدندشي، عضو مجلس مدينة ليل الفرنسية الذي شارك في المظاهرة: إن “الرسالة الرئيسية التي نريد إرسالها هي إظهار أن سوريا واحدة وغير قابلة للتجزئة”، ودعا إلى تقديم المزيد من المساعدات للشعب السوري والوقوف إلى جانبه.

وشدد العديد من المشاركين في المظاهرة على ضرورة تمسك السوريين بوحدتهم، والحفاظ على تماسكهم وسيادة بلادهم واستقلالها.

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