محافظ اللاذقية ومدير المكتب السياسي يزوران قرى بريف جبلة لتعزيز السلم الأهلي

اللاذقية- سانا

زار محافظ اللاذقية السيد محمد عثمان برفقة مدير المكتب السياسي السيد إياد هزاع، قريتي الحويز والرميلة في ريف مدينة جبلة، والتقيا بالأهالي للاطمئنان على أوضاعهم وتعزيز السلم الأهلي في المنطقة.

وخلال الزيارة، أكد عثمان على أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل بشكل مستمر لضمان حماية المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية. كما شدد على أهمية نبذ الطائفية وتعزيز روح التعايش بين جميع الفئات، مؤكدًا أن جميع أبناء الشعب السوري، يشتركون في وحدة الوطن والهدف الواحد.

من جانبه، أشار هزاع إلى أهمية التشاركية بين جميع مكونات المجتمع السوري، داعيًا الجميع للعمل معًا من أجل تقوية الروابط الوطنية وتعزيز السلم الأهلي. كما تم التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل على ترسيخ قيم الوحدة والتعاون.

وفي ختام الزيارة أعرب هزاع عن ثقته بقدرة الأهالي على تجاوز التحديات وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية.

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