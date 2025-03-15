ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم

مدريد-سانا

حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدّم فياريال مبكراً عبر الأرجنتيني خوان فويث في الدقيقة 7، لكن مبابي أدرك التعادل في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة جميلة في الدقيقة 23.

وأصبح كيليان مبابي أول لاعب يسجل 20 هدفاً في أول موسم له مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، منذ كريستيانو رونالدو في موسم 2010 بـ26 هدفاً.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة في المركز الأول، بفارق 3 نقاط عن برشلونة الذي يواجه أتلتيكو مدريد غداً الأحد.

في المقابل، تجمّد رصيد فياريال عند 44 نقطة في المركز الخامس.