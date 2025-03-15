في قلب دمشق.. أهازيج الحرية تصدح وفرحة الأهالي تعانق السماء

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الاحتفال بالذكرى الـ 14 لانطلاق الثورة السورية يحظى بتغطية إعلامية واسعة
2025-03-15
وزارة الخارجية ترحب بمبادرة دولة قطر لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد
2025-03-15
الرئيس العراقي يبحث مع الشيباني العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها
2025-03-15
وزيرا خارجية سوريا والعراق يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها
2025-03-14
وزير النفط والثروة المعدنية يرحب بمبادرة دولة قطر الإنسانية لدعم قطاع الطاقة في سوريا
2025-03-14
قطر ترحب بالتصديق على الإعلان الدستوري في سوريا
2025-03-13
قطر تطلق مبادرة لتزويد سوريا بإمدادات من الغاز تسهم بتوليد 400 ميغا واط من الكهرباء
2025-03-13
محليات
في يوم اليتيم… مأدبة إفطار لأطفال أيتام في دمشق
2025-03-15
ارتقاء 10 مدنيين جراء انفجار بمحل خرداوات في حي الرمل الجنوبي باللاذقية
2025-03-15
ضمن احتفالات الذكرى الـ 14 للثورة السورية… مسير كشاف يجوب شوارع حمص
2025-03-15
احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة… مسير مركبات في شوارع حمص
2025-03-15
إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 آذار الجاري
2025-03-15
منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يعادل راتب شهر واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك
2025-03-15
احتفالاً بذكرى الثورة السورية… جامعة حلب تقيم فعالية ثقافية متنوعة
2025-03-15
رياضة
ريال مدريد يحقق فوزاً صعباً على فياريال في الدوري الإسباني لكرة القدم
2025-03-15
بايرن ميونيخ يسقط في فخ التعادل مع أونيون برلين في الدوري الألماني
2025-03-15
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون في الدوري الإنكليزي
2025-03-15
إعلان قائمة منتخب سوريا الأول بكرة القدم لمواجهة منتخب باكستان بتصفيات كأس آسيا
2025-03-15
الاتحادان السوري والآسيوي ينظمان ورشة عمل للحكام واللاعبين حول النزاهة في كرة القدم
2025-03-14
تأهل باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وإنتر ميلان إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-12
برشلونة يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا
2025-03-11
اقتصاد
وزارة المالية تمدد مهلة تقديم البيان الضريبي للمكلّفين عن عام 2024 إلى الأول من حزيران القادم
2025-03-15
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
2025-03-13
30 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية منذ بداية التحرير
2025-03-13
التجارة الداخلية بحمص تنظم 51 ضبطاً عدلياً منذ بداية رمضان
2025-03-13
الهيئة العامة للضرائب والرسوم تمدد مهل تقديم بيانات رسم الإنفاق الاستهلاكي عن شباط باللاذقية وطرطوس
2025-03-12
وزير الزراعة يبحث مع وفد شركة أجيال للبترول والطاقة السعودية آفاق التعاون المشترك
2025-03-12
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تحل مجالس الأعمال السورية المشتركة القائمة مع بعض الدول العربية والأجنبية
2025-03-12
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
ارتقاء 10 مدنيين جراء انفجار بمحل خرداوات في حي الرمل الجنوبي باللاذقية
احتفالاً بالذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة… مسير مركبات في شوارع حمص
وزارة الخارجية ترحب بمبادرة دولة قطر لتزويد الكهرباء في جميع أنحاء البلاد
إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من 18 آذار الجاري
سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى 14 للثورة
منحة مالية للعاملين في الدولة والمتقاعدين بما يعادل راتب شهر واحد بمناسبة عيد الفطر المبارك
في قلب دمشق.. أهازيج الحرية تصدح وفرحة الأهالي تعانق السماء
2025-03-15
أهازيج الحرية
2025-03-15
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